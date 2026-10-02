El connotado caso ya había tenido sentencias condenatorias en Chile para otros tres implicados, pero realizadas bajo procedimiento abreviado, mientras que Villegas Rodríguez fue sometido al primer juicio oral por esta causa y su sentencia…

La Justicia chilena emitió el jueves la primera condena tras un juicio oral contra Maickel David Villegas Rodríguez, miembro de la banda transnacional Tren de Aragua, por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en 2024, tras un proceso que se inició el pasado 10 de septiembre.

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Emiten la primera condena en Chile tras el juicio por el caso del venezolano Ronald Ojeda

El connotado caso ya había tenido sentencias condenatorias en Chile para otros tres implicados, pero realizadas bajo procedimiento abreviado, mientras que Villegas Rodríguez fue sometido al primer juicio oral por esta causa y su sentencia se dará a conocer el próximo 15 de octubre.

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Villegas, extraditado a Chile desde Costa Rica en noviembre de 2024, es sindicado por la Fiscalía como el encargado de recopilar material audiovisual para acreditar la ejecución del secuestro y homicidio del exteniente venezolano, crimen del que participó como parte de la célula del Tren de Aragua conocida como Los Piratas.

"Estoy muy conforme con lo que se resolvió por parte del tribunal, es un veredicto contundente en cuanto a la participación que él tuvo en el secuestro con homicidio", aseguró a la prensa local Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur.

Ronald Ojeda, de 32 años al momento de ser asesinado, escapó de Venezuela en 2017 tras ser acusado de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro, razón por la que el Estado de Chile le concedió el estatus de refugiado político a finales de 2023.

En esa línea, el Ministerio Público apunta a presuntos pagos de parte de la más alta cúpula política del gobierno venezolano, específicamente de Diosdado Cabello, a líderes de la organización criminal transnacional.

La causa por el crimen del exmilitar venezolano tiene a 32 personas identificadas, 26 de ellas detenidas en Chile y seis con orden de detención vigente, mientras que la primera condena del caso, por vía rápida, fue para un adolescente.

Se trata de Ángelo Castillo, de 17 años al momento del secuestro, a quien se le dictó cinco años de reclusión bajo un programa de reinserción social. La Fiscalía, por su parte, ha pedido 20 años de cárcel para Villegas Rodríguez.

El fiscal Barros mencionó que entre los detenidos hay "los que ejecutan materialmente el hecho y aquellos que participan también en la ocultación de su cuerpo".

"Y luego de eso nos queda la causa abierta todavía, donde está Carlos "Bobby", que es el líder para Suramérica, el Turko, que era el líder para Chile, y los otros sujetos que hemos ido extraditando", añadió.

Carlos "Bobby" Gómez, actualmente detenido en una cárcel de Colombia, ha sido señalado en Chile por recibir el dinero que se obtenía de la extorsión y de otras actividades delictivas.

Rafael Gámez Salas, alias el Turko, quien está inculpado en el caso de Ojeda en calidad de miembro de la facción Los Piratas del Tren de Aragua, fue extraditado desde Estados Unidos a Chile a finales de agosto pasado y permanece detenido a la espera de juicio.

El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades le acusan de cometer numerosos delitos.

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