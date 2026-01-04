En apoyo a Maduro y contra Trump: protestas en el mundo por intervención en Venezuela

Protestas en apoyo a la revolución bolivariana en Nueva York, Estados Unidos. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Las declaraciones de Donald Trump sobre Venezuela y la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro han provocado protestas en distintas ciudades de Estados Unidos y del mundo.

Desde Europa hasta Asia, manifestantes se concentraron frente a embajadas y consulados de Estados Unidos para rechazar lo que consideran una violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana.

Las movilizaciones, convocadas por organizaciones civiles y colectivos de izquierda, denunciaron el uso de la fuerza militar, alertaron sobre una escalada regional y cuestionaron el discurso de Washington sobre una “transición” bajo control estadounidense.

En Estados Unidos, la reacción también se hizo sentir en las calles. En ciudades como Nueva York, Washington y Los Ángeles, grupos de activistas, estudiantes y organizaciones de derechos humanos protestaron contra la decisión de Trump, señalando que la intervención contradice sus promesas de evitar nuevas guerras y puede arrastrar al país a un conflicto prolongado.

Decenas de personas se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en Praga con pancartas que rechazaban un cambio de régimen impuesto por la fuerza militar.

The New York Times señala que la decisión de Trump de “manejar” Venezuela abre una etapa inédita y peligrosa para Estados Unidos, al asumir control político y económico sobre otro país.

Los carteles más visibles del mitin en Ámsterdam denunciaban lo que los manifestantes consideran una guerra motivada por intereses energéticos, con lemas como “Hands off Venezuela” (manos fuera de Venezuela, en español) y “No blood for oil” (no más sangre por petróleo, en español).

Durante la protesta en Ámsterdam, sindicatos instaron a los países europeos a expresar solidaridad con Venezuela, señalando que lo ocurrido “trata sobre autodeterminación y principios democráticos”.

Estados Unidos está dispuesto a trabajar con gobierno venezolano actual si toma las “decisiones adecuadas”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

En el sur de Asia, manifestantes portaron retratos de Nicolás Maduro y del expresidente Hugo Chávez durante una protesta contra la operación estadounidense en Venezuela.

Varias personas también se reunieron en el centro de Estambul, Turquía, un día después de que Trump anunciara la captura de Maduro, expresando rechazo a la intervención y preocupación por una escalada militar.

Centenares de seguidores del chavismo protestaron el sábado en Caracas la captura del presidente Nicolás Maduro, algunos con su retrato en alza, mientras sus detractores, temerosos, guardan silencio en las calles pero explotan en redes sociales.

La BBC advierte que lo que ocurra ahora en Venezuela podría definir tanto el legado de Trump como el papel de Estados Unidos en el mundo, por el costo político, militar y diplomático de la decisión.

La BBC subraya la contradicción entre un mandatario que llegó al poder prometiendo poner fin a las “guerras eternas” y una acción que lo pone, de facto, en el terreno de la construcción y administración de una nación extranjera.

Las calles de Caracas amanecieron en soledad y tranquilidad este domingo, con comercios cerrados y leves filas en algunos mercados y farmacias.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela plantea “graves interrogantes desde el punto de vista del derecho internacional”, declaró el domingo el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, advirtiendo del riesgo de aplicar un “doble rasero”.

