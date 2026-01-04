Por qué Trump negocia con Delcy Rodríguez y dejó de lado a Machado, según el NYT

El presidente Donald Trump (derecha), sigue la situación en Venezuela junto con el secretario de Guerra, Pete Hegseth (izquierda), y el director de la CIA, John Ratcliffe. Foto: EFE - WHITE HOUSE PRESS OFFICE HANDOUT

El cálculo de Trump en Venezuela no pasó por la oposición: el NYT explica por qué Washington optó por Delcy Rodríguez y qué espera a cambio.

La captura de Nicolás Maduro realizada por fuerzas estadounidenses y la posterior instalación de Delcy Rodríguez como figura central del poder en Venezuela no fue un movimiento improvisado. Según un extenso reportaje publicado este domingo por The New York Times, la decisión del presidente Donald Trump de trabajar con la vicepresidenta del chavismo, en lugar de respaldar a la líder opositora María Corina Machado, responde a una combinación de pragmatismo geopolítico, intereses económicos y desconfianza política hacia la oposición venezolana.

“A fines de diciembre, Maduro rechazó un ultimátum del presidente Trump para que abandonara el cargo y se exiliara en Turquía”, relata el diario, citando a estadounidenses y venezolanos involucrados en las conversaciones de transición.

Ese rechazo, sumado a gestos públicos que en Washington fueron leídos como provocaciones, incluido un baile televisado en el que Maduro minimizó los ataques estadounidenses mientras una voz repetía en inglés “No a una guerra loca”, terminó de convencer a la Casa Blanca de que el mandatario venezolano estaba desafiando directamente a Trump. Según el NYT, esas señales persuadieron a miembros del entorno presidencial de que Maduro “se estaba burlando de ellos”.

“Así que la Casa Blanca decidió cumplir con sus amenazas militares”, escribe el periódico.

El resultado fue una operación militar de élite que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Pero, como detalla el Times, el relevo político ya estaba en marcha incluso antes del operativo.

“Semanas antes, los funcionarios estadounidenses ya habían elegido un candidato aceptable para reemplazar a Maduro, al menos por el momento: la vicepresidenta Delcy Rodríguez”, señala el NYT, destacando que había impresionado a Washington por su manejo de la industria petrolera.

Un alto funcionario estadounidense explicó al diario el cálculo detrás de esa decisión: “He estado siguiendo su carrera durante mucho tiempo, así que tengo una idea de quién es ella y de qué se trata”, dijo, en referencia a Rodríguez.

La evaluación no implicaba un respaldo ideológico ni un aval permanente. “No estoy afirmando que ella sea la solución permanente a los problemas del país, pero ciertamente es alguien con quien creemos que podemos trabajar a un nivel mucho más profesional del que pudimos hacerlo con él”, añadió el funcionario, comparándola directamente con Maduro.

¿Por qué no María Corina Machado?

Pese a haber organizado una campaña presidencial ganadora en 2024, y haber recibido este año el Premio Nobel de la Paz en 2025, Trump nunca sintió afinidad política con ella. Según el diario, aunque Machado intentó acercarse al mandatario estadounidense, el esfuerzo fue infructuoso.

“Fue en vano”, sentencia el texto. El sábado, Trump afirmó públicamente que aceptaría a Rodríguez, argumentando que Machado carecía del respeto necesario para gobernar Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, trató de matizar las palabras de Trump. En conversación con el programa Face The Nation sobre por qué el gobierno Trump no trabaja de la mano con Machado en este momento.

“María Corina Machado es fantástica, la conozca desde hace años y ella es todo el movimiento... Pero aquí estamos lidiando con una realidad, nosotros queremos una transición a la democracia, pero la mayoría de la oposición está en el exilio y nosotros tenemos que pensar en las próximas 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses... Los primeros pasos consisten en salvaguardar los intereses nacionales de Estados Unidos y, al mismo tiempo, beneficiar al pueblo de Venezuela... No más narcotráfico. No más presencia de Irán y Hezbollah allí. No más uso de la industria petrolera para enriquecer a todos nuestros adversarios”, señaló Rubio.

Desde la óptica de Washington, la relación con el gobierno interino de Rodríguez estaría condicionada a su capacidad de alinearse con los intereses estadounidenses. Funcionarios citados por el NYT advirtieron que se reservan el derecho de lanzar nuevas acciones militares si esos intereses no son respetados, en particular en materia de petróleo y seguridad.

Al mismo tiempo, Trump fue más allá en su retórica. El diario recoge que el presidente afirmó que Estados Unidos tenía la intención de “gobernar” Venezuela por un período no especificado y recuperar los intereses petroleros estadounidenses, una declaración que el NYT describe como una “extraordinaria afirmación de poder unilateral y expansionista”.

La apuesta por Rodríguez implica una paradoja política. Washington pasa a trabajar con una dirigente de un sistema que durante años calificó de ilegítimo, mientras deja de lado a la figura opositora que ganó unas elecciones consideradas robadas. Aun así, la Casa Blanca parece convencida de que Rodríguez ofrece una vía más predecible para proteger inversiones y estabilizar la economía.

“Funcionarios estadounidenses afirman que su relación con el gobierno interino de la Sra. Rodríguez se basará en su capacidad para acatar sus normas”, apunta el Times.

Para algunos analistas citados por el diario, la lógica de Trump es clara. “Para Trump, la democracia no es una preocupación: se trata de dinero, poder y proteger al país de las drogas y los criminales”, afirmó Michael Shifter, de Diálogo Interamericano.

El resultado, concluye The New York Times, es una transición diseñada más desde Washington que desde Caracas, en la que Rodríguez emerge como una interlocutora funcional para Trump, mientras la oposición democrática queda, por ahora, al margen del tablero.

