EE. UU. contempla atacar carteles del narco dentro de Venezuela, según medios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chavista, Nicolás Maduro, han visto crecer las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela en apenas 8 meses de la nueva administración del republicano. Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense, Donald Trump, estaría pensando en atacar carteles dentro de Venezuela, según medios de comunicación, luego de la ofensiva que ha llevado a cabo en el mar Caribe contra al menos tres embarcaciones vinculadas, según él, con el narcotráfico y bandas delicuenciales como el Tren de Aragua. De hecho, NBC News documentó que funcionarios y militares están elaborando opciones para ejecutar acciones encaminadas a ello.

Trump aún no ha aprobado nada, comentaron cuatro fuentes relacionadas con el tema, que hablaron bajo condición de anonimato ante dicho canal de televisión. Los planes que se están discutiendo se centran, de acuerdo con la información suministrada por ellas, principalmente en ataques con drones contra miembros y líderes de grupos del narcotráfico, así como en ofensivas en laboratorios de drogas. Esto podría ocurrir en cuestión de semanas, advirtieron las personas conocedoras del tema.

No se ha conocido un pronunciamiento oficial sobre ello, pero tiempo atrás se le escuchó decir a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que Trump “está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la llegada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”. Además, el Ejecutivo optó por recordar una frase pronunciada por el presidente para responder las dudas de NBC News: “Veremos qué pasa. Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, sus narcotraficantes y sus drogas. Es inaceptable”.

Un paso que también se ha contemplado es el de conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela a través de intermediarios de Oriente Medio. De acuerdo con la información dada por NBC News, Maduro ha hablado con dichos líderes sobre las concesiones que estaría dispuesto a hacer para mantenerse en el poder. Un alto funcionario no especificó qué países son los mediadores en eso.

CNN también ha informado sobre este tema. A inicios de septiembre, justo cuando se conoció el primer ataque de Washington a una embarcación en el Caribe, el medio dio a conocer que el mandatario republicano estaba sopesando una multitud de opciones para llevar a cabo ataques militares contra los carteles de la droga que operan en Venezuela, incluyendo la posibilidad de atacar objetivos dentro del país, en un intento por debilitar a Nicolás Maduro, sobre el cual pesa una recompensa de US$ 50 millones. Así le confirmaron al canal fuentes informadas sobre los planes del Gobierno.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com