Estudiantes venezolanos detenidos por grabar fachada de la peligrosa cárcel de Tocorón

Fotografía de archivo que muestra militares durante un operativo en la entrada del centro penitenciario Tocorón, en Tocorón (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Más de 500 artistas, cineastas y académicos publicaron una carta exigiendo la liberación inmediata y el respeto de los derechos humanos de los cuatro estudiantes que permanecen detenidos tras grabar la fachada de la peligrosa cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, la semana pasada.

“Su proyecto representa una actividad creativa que busca explorar y reflexionar sobre nuestro presente. Es completamente libre, no causa daño a nadie y se lleva a cabo dentro del marco de la ley”, señala el documento.

Según reportes, el grupo conformado por Noel Cisneros y Katiuska Castillo Vázquez, de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y las productoras Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra, se encontraba realizando labores de preproducción para su proyecto especial de grado cuando fue detenido el pasado viernes, 31 de octubre.

Los estudiantes tenían la intención de fotografiar la fachada del penal de Tocorón, cuando fueron abordados por funcionarios de la cárcel. Tras retener sus cédulas y mantenerlos en el lugar durante seis horas, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los trasladaron en patrullas. Desde las 3:45 p.m. de ese día, no se ha tenido noticias de su paradero.

“Esta acción se enmarca en un contexto de creciente criminalización de actividades periodísticas, estudiantiles y de defensa de derechos humanos en Venezuela”, advirtió la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 903 personas se encuentran actualmente clasificadas como presas políticas en el país, y 64 de ellas permanecen con paradero desconocido.

Organizaciones locales e internacionales han hecho un llamado urgente al régimen de Nicolás Maduro para que adopte medidas inmediatas, permita el acceso de familiares y abogados, liberarlos de manera incondicional, y lleve a cabo una investigación independiente para sancionar a los responsables de su detención.

La OMCT destacó la necesidad de poner fin a los actos de intimidación, criminalización y hostigamiento contra periodistas, estudiantes, artistas y defensores de derechos humanos, recordando que la libertad de expresión y creación artística está protegida por estándares internacionales.

“Su ardua experiencia y compromiso con el desarrollo cultural de Venezuela son invaluables. Han dedicado su tiempo a enriquecer nuestro panorama artístico y a contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural, a través de su trabajo en el cine y otras manifestaciones artísticas. Su ausencia no solo afecta a sus familias y amigos, sino que también deja un vacío en el ámbito cultural del país, donde su voz y su talento son imprescindibles”, agregaron los firmantes de la carta publicada el lunes.

Este caso se suma a un contexto de creciente represión en Venezuela, en el que se reportan detenciones arbitrarias y hostigamiento hacia quienes ejercen derechos fundamentales. Varias ONG y defensores de derechos humanos han alertado sobre el uso sistemático de los cuerpos de seguridad del Estado para silenciar voces críticas, académicas y artísticas.

