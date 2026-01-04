“Good night”: Maduro pasó su primera noche en prisión

Un integrante del Departamento de Policía de Nueva York custodia una calle durante el traslado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este sábado en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE - Ángel Colmenares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nicolás Maduro pasó su primera noche bajo custodia estadounidense en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, menos de 24 horas después de ser capturado en Caracas durante una operación militar sorpresa ejecutada por Estados Unidos.

El operativo, denominado “Resolución Absoluta”, incluyó bombardeos sobre objetivos estratégicos en la capital venezolana y sus alrededores, y abrió un escenario judicial y diplomático sin precedentes entre Caracas y Washington.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos durante la madrugada del sábado por comandos estadounidenses y trasladados fuera del país en un avión militar. La aeronave aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, al norte del estado de Nueva York, desde donde ambos fueron llevados en helicóptero a la ciudad para su procesamiento inicial por agencias federales, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Horas después, la Casa Blanca difundió imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo. En un video, Maduro aparece esposado, con sandalias y escoltado por dos agentes a través de un pasillo alfombrado con las siglas “DEA NYD”. Mientras avanza, se dirige a los funcionarios con un saludo en inglés: “Good night! Así se dice, ¿no?”. Luego agrega: “Buenas noches, feliz año nuevo”.

JUST IN: 🇻🇪🇺🇸 Venezuelan President Nicolás Maduro tells reporters "goodnight" and "happy new year."pic.twitter.com/2HukuVJ11n — BRICS News (@BRICSinfo) January 4, 2026

En otro momento, ya en español, se le escucha decir: “Qué triste”. La escena, difundida por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, se convirtió en uno de los símbolos más comentados de su caída: un gesto casi casual en medio de un proceso que lo enfrenta a décadas de prisión.

Le recomendamos: Trump dice que EE. UU. gobernará Venezuela, pero hay más preguntas que respuestas

Maduro enfrenta cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York, donde ya había sido acusado formalmente en 2020. Este sábado, la fiscalía presentó una acusación sustitutiva que amplía los señalamientos en su contra, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión y conspiración para el uso de armas automáticas y delitos relacionados con explosivos.

Se trata de uno de los expedientes más relevantes abiertos por la justicia estadounidense contra un jefe de Estado extranjero. En los próximos días deberá comparecer ante un juez federal en Manhattan.

La detención relámpago tuvo un impacto inmediato en Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la presidencia en condición de encargada, mientras el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos dirigirá el proceso de transición en Venezuela “hasta que sea seguro, adecuado y juicioso”, sin fijar plazos ni detallar el alcance de esa administración temporal.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com