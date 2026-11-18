"Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra", dijo Hegseth en declaraciones…

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el miércoles un acuerdo militar con Venezuela tras llegar por sorpresa a Caracas convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas de Estados Unidos depusieron al presidente Nicolás Maduro.

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Hegseth anuncia acuerdo de cooperación militar con Venezuela antes de llegar a Colombia

"Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra", dijo Hegseth en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

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Hegseth tiene previsto llegar más tarde en el día a Colombia, según anunció la víspera el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth junto a Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios estadounidenses en el palacio presidencial de Miraflores.

En las imágenes puede verse a Hegseth estrechar las manos del ministro de defensa venezolano, Gustavo González López. A las puertas del palacio presidencial fue recibido por el canciller de Venezuela, Oliver Blanco.

Delcy Rodríguez regresó a Venezuela en la mañana del miércoles tras una gira por países árabes y asistir a la cumbre climática de la ONU COP31.

Hegseth efectúa este viaje a Sudamérica tras escapar a un voto de censura en el Congreso de Estados Unidos por la guerra en Irán y los mortíferos ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos.

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