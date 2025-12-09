Maduro aprovecha reconocimiento de la Unesco al joropo: venezolanos, “más unidos que nunca”

Imagen de archivo: Nicolás Maduro bailando junto a su esposa, Cilia Flores, durante una manifestación a favor del Gobierno de Maduro. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió este martes al Joropo de Venezuela en su Lista Representativa, otorgando estatus universal a una tradición que vertebra la identidad de los llanos y que funge como banda sonora del mestizaje en el país suramericano.

“Son fundamentales las contribuciones de la Unesco al mundo, ya que promueve la democratización de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, al tiempo que protege la biodiversidad, en aras de alcanzar el progreso y la justicia social para todos los pueblos”, declaró en la plenaria la embajadora de Venezuela en la India, Capaya Rodríguez González.

Especialmente “en este momento histórico, cuando no son pocas las amenazas a la paz y se destruye la naturaleza para el beneficio de unos pocos que buscan únicamente intereses materialistas”, agregó.

La decisión fue adoptada durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi, que reconoció el valor de esta expresión festiva que, más allá de la música, constituye un complejo sistema de saberes que integra poesía, danza y artesanía, fruto del sincretismo entre las culturas indígenas, africanas y europeas.

Aunque el arpa, el cuatro y las maracas son sus íconos más visibles, la práctica varía según la geografía, incorporando desde la bandola y el violín hasta el acordeón, dependiendo de si se trata de un joropo oriental, andino, central o llanero.

El joropo es una vivencia cotidiana que acompaña desde las faenas de ordeño y arreo de ganado hasta las celebraciones familiares y religiosas. Sus letras actúan como crónica oral de la vida del pueblo, narrando historias de amor, humor y la dura vida del campo.

Venezuela, que en 2024 inscribió el casabe —una tradición culinaria ancestral elaborada a base de yuca— como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad dentro de una candidatura multinacional, suma ahora una apuesta individual con el joropo, una de las expresiones más emblemáticas de su identidad cultural.

Maduro celebra

Nicolás Maduro consideró este martes como un “gran logro” y un “verdadero reconocimiento mundial al pueblo de Venezuela” la inclusión del joropo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

En un contacto telefónico transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario afirmó que este reconocimiento se da “cuando se trata de atacar a la venezolanidad y decir que los venezolanos son migrantes delincuentes”.

Como respuesta, aseguró, los venezolanos están “más unidos que nunca” y, agregó, “luchando” por el derecho “a vivir en paz”, declaraciones que ofrece en medio de las crecientes tensiones debido al despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

Maduro también señaló que se debe “preservar” la identidad nacional y llamó a mantener “todo lo que tiene que ver con el rescate” de las tradiciones venezolanas. “Es una revolución cultural necesaria, porque a Venezuela la estaban convirtiendo en una especie de colonia”, afirmó.

Asimismo, reiteró que este miércoles habrá “inmensas movilizaciones” en toda Venezuela para conmemorar el aniversario de la Batalla de Santa Inés, ocurrida en 1859 como parte de la Guerra Federal que se libró entre ese año y 1863 en el país.

Este miércoles está prevista igualmente la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición mayoritaria venezolana, María Corina Machado, durante una ceremonia que se celebrará en Oslo, Noruega.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, afirmó que la inclusión del joropo se aprobó en la Unesco “sin objeciones” y “por unanimidad” del comité. “Estamos muy emocionados, el expediente incluye todas las formas de joropo que tiene Venezuela, que es el país que tiene la mayor diversidad de este género”, añadió.

