Yerno de Edmundo González fue sometido a juicio “clandestinamente”, dice su familia

Fotografía de archivo del 10 de septiembre de 2024 de Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia (c). Foto: EFE - Rodrigo Jiménez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Familiares de Rafael Tudares Bracho, yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, denunciaron el martes que es sometido a un juicio realizado “clandestinamente” en Venezuela, tras casi un año de su arresto previo a la investidura del mandatario Nicolás Maduro en enero.

Tudares fue interceptado por hombres encapuchados cuando se dirigía a la escuela con sus dos hijos, según describió en esa oportunidad el opositor González Urrutia, que reivindica su triunfo en los comicios presidenciales de julio de 2024 y se encuentra ahora exiliado.

“Hoy 2 de diciembre de 2025, en horas de la noche, he tenido conocimiento de informaciones extraoficiales publicadas en redes sociales y en algunos medios digitales de comunicación, sobre la supuesta condena que se le habría impuesto a mi esposo Rafael Tudares Bracho, por la pena máxima de 30 años de prisión”, indicó Mariana González de Tudares, hija de González Urrutia.

Publicaciones no confirmadas en las redes sociales hablan de una condena a 30 años de prisión.

El abogado de la familia, José Vicente Haro, indicó no tener conocimiento de la sentencia a la AFP, que intentó sin éxito contactar a las autoridades.

En junio, autoridades venezolanas le informaron que su esposo sería llevado a juicio por los delitos de terrorismo, forjamiento de conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

“Mi abogado y yo nos dirigiremos a las autoridades competentes para solicitar la información oficial pertinente, a pesar de los grandes obstáculos y barreras que se nos han impuesto para obtener información sobre el caso y defender los derechos de Rafael”, agregó.

“Volveremos una vez más a solicitar información sobre el estado del juicio que clandestinamente se le ha seguido a mi esposo Rafael Tudares Bracho, para informar, por esta vía, lo que al respecto se nos indique y traslade oficialmente”, señaló.

González escribió que “el proceso judicial y juicio penal” seguido contra su esposo ha “violado flagrantemente sus derechos humanos”.

La autoridad electoral proclamó ganador a Maduro para un tercer mandato consecutivo sin publicar los resultados detallados, al argumentar un ataque informático.

La oposición denunció fraude tras divulgar actas de las mesas de votación en un sitio web. El gobierno las tachó de falsas.

La familia lleva casi once meses sin comunicarse con Tudares.

“No he podido tener comunicación directa ni indirecta con Rafael desde el 7 de enero de este año, fecha en la cual fue secuestrado por funcionarios de seguridad del Estado venezolano en presencia de nuestros dos niños”, afirmó su esposa.

En Venezuela hay al menos 884 presos por razones políticas, según la ONG Foro Penal.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com