La captura de Maduro muestra la nueva estrategia de la CIA en América Latina

Un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Nicolás Maduro compareciendo ante un tribunal federal en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE - Jane Rosenberg

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La participación de la CIA en operaciones militares suele permanecer envuelta en el misterio durante años, pero Trump se ha mostrado inusualmente abierto sobre el trabajo de la agencia en las operaciones de Venezuela.

Un equipo encubierto de la CIA realizó operaciones de sabotaje en Venezuela para ayudar a garantizar que una fuerza de ataque militar estadounidense pudiera entrar en el país de forma segura para capturar a Nicolás Maduro a principios de este mes, según personas informadas sobre la operación.

El trabajo de los agentes secretos fue una señal de la estrecha cooperación entre la agencia de espionaje y el Ejército estadounidense, dijeron los funcionarios. Pero también reflejó la nueva orientación de la agencia de espionaje hacia América Latina, así como un renovado énfasis en la recopilación de inteligencia en el extranjero y en las operaciones encubiertas.

Los funcionarios estadounidenses han insistido en que la actitud más agresiva de la agencia —y su concentración en América Latina— está dando resultados. En una reunión informativa a puerta cerrada ante el Congreso a principios de este mes, John Ratcliffe, director de la CIA, dijo que la recopilación de información de inteligencia extranjera sobre Latinoamérica aumentó aproximadamente un 51 % durante su mandato, según personas familiarizadas con la reunión. También dijo que el número de fuentes humanas creció sustancialmente, en un 61 %.

El número real de informes y de fuentes reclutadas sigue siendo clasificado, según los funcionarios, quienes, al igual que otras personas entrevistadas para este artículo, hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de inteligencia sensible. La CIA declinó hacer comentarios.

Un alto funcionario estadounidense se negó a confirmar las operaciones concretas en Venezuela, pero dijo que el equipo prestó apoyo a la misión mientras se desarrollaba. El equipo pasó meses vigilando a Maduro y reclutó a personas capaces de transmitir información sobre sus movimientos. También proporcionó información a los mandos militares sobre las condiciones sobre el terreno en tiempo real, tanto antes como durante la incursión.

Como parte de la planificación de la operación, el presidente Donald Trump autorizó a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas dentro de Venezuela. Diez días antes de que los militares apresaran a Maduro, la CIA llevó a cabo un ataque contra un muelle en el que, supuestamente, miembros de una banda venezolana estaban cargando droga en barcos.

La operación fue el resultado de meses de planificación y del nuevo enfoque de la CIA en América Latina y el Caribe. Funcionarios del Pentágono lamentaron a principios del año pasado que la inteligencia estadounidense sobre Venezuela y el Caribe estuviera muy por detrás de la de sus aliados, como los británicos.

Ratcliffe llegó al cargo prometiendo una atención renovada a la recopilación de información y al reclutamiento de espías, así como el deseo de hacer de la agencia una más agresiva y dispuesta a emprender acciones encubiertas.

La instalación del equipo secreto en Venezuela es el ejemplo más claro del enfoque más agresivo, al menos de lo que ha salido a la luz hasta ahora. Como Estados Unidos no mantenía relaciones diplomáticas con Venezuela y su embajada estaba cerrada, el equipo secreto no podía contar con el tipo de protección diplomática que tienen los espías estadounidenses en la mayoría de las misiones en el extranjero.

La participación de la CIA en operaciones militares suele permanecer envuelta en el misterio durante años, pero Trump se ha mostrado inusualmente abierto sobre el trabajo de la agencia en las operaciones de Venezuela. El año pasado confirmó públicamente una noticia de The New York Times de que había autorizado operaciones de la CIA en el país y reveló la misteriosa operación en el puerto durante una entrevista para la radio.

En una conferencia de prensa tras la redada, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, les dio crédito a la CIA y a otras agencias de inteligencia. “Observamos, esperamos, nos preparamos, mantuvimos la paciencia y la profesionalidad”, dijo Caine, quien añadió que las agencias de inteligencia siguieron los movimientos de Maduro.

A lo largo del verano y el otoño pasados, Ratcliffe se reunió regularmente con Marco Rubio, secretario de Estado, Pete Hegseth, secretario de Defensa, y Caine para planificar la operación.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com