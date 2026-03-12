La reunión Petro-Rodríguez se canceló por “fuerza mayor”, pero se realizará próximamente

Fotografía que muestra el ingreso a Venezuela en el Puente Internacional Atanasio Girardot, que conecta el departamento de Norte de Santander con el estado Táchira. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de conocerse que la reunión prevista para este viernes 13 de marzo entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la líder chavista, Delcy Rodríguez, se canceló, se emitió una comunicación conjunta entre ambos gobiernos. En el documento se lee que el encuentro no se realizará “por motivos de fuerza mayor” y que se hará en una próxima fecha.

La cita, que iba a tener como escenario el Puente Internacional Atanasio Girardot “Tienditas”, se perfiló como un camino para fortalecer la integración entre Colombia y Venezuela, así como para avanzar en las iniciativas de cooperación binacional.

Ante la cancelación, la nota emitida por la Cancillería, de la cual también hizo eco en su versión el Gobierno venezolano, aclaró que Petro mantiene su invitación a Rodríguez y que ambos gobiernos “tienen la voluntad de fortalecer la confianza, la cooperación y el relacionamiento bilateral, promoviendo las oportunidades para el desarrollo y la integración de los territorios fronterizos”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com