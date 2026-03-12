Publicidad

La reunión Petro-Rodríguez se canceló por “fuerza mayor”, pero se realizará próximamente

Así lo dieron a conocer ambos países a través de un comunicado. Los gobiernos expresaron tener voluntad de cooperación para fortalecer la agenda bilateral.

Redacción Mundo
13 de marzo de 2026 - 12:12 a. m.
Fotografía que muestra el ingreso a Venezuela en el Puente Internacional Atanasio Girardot, que conecta el departamento de Norte de Santander con el estado Táchira.
Fotografía que muestra el ingreso a Venezuela en el Puente Internacional Atanasio Girardot, que conecta el departamento de Norte de Santander con el estado Táchira.
Foto: EFE - Carlos Ortega
Luego de conocerse que la reunión prevista para este viernes 13 de marzo entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la líder chavista, Delcy Rodríguez, se canceló, se emitió una comunicación conjunta entre ambos gobiernos. En el documento se lee que el encuentro no se realizará “por motivos de fuerza mayor” y que se hará en una próxima fecha.

La cita, que iba a tener como escenario el Puente Internacional Atanasio Girardot “Tienditas”, se perfiló como un camino para fortalecer la integración entre Colombia y Venezuela, así como para avanzar en las iniciativas de cooperación binacional.

Ante la cancelación, la nota emitida por la Cancillería, de la cual también hizo eco en su versión el Gobierno venezolano, aclaró que Petro mantiene su invitación a Rodríguez y que ambos gobiernos “tienen la voluntad de fortalecer la confianza, la cooperación y el relacionamiento bilateral, promoviendo las oportunidades para el desarrollo y la integración de los territorios fronterizos”.

