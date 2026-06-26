La ruina de los bomberos en Venezuela: piden celulares prestados para alumbrar los rescates

Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Boris Vergara

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Cuando el doble sismo del pasado miércoles, 24 de junio, golpeó a Venezuela, quedó expuesta una verdad que muchos ya sabían: el país no tenía con qué responder.

Las primeras imágenes lo decían todo. No había suficientes bomberos ni equipos de defensa civil. Más de 12 horas después del terremoto, no habían llegado rescatistas a las zonas más afectadas de La Guaira, establecida como la “zona cero” de la tragedia al ser la más impactada por los terremotos.

Lo que se vio fueron policías y voluntarios con picos y palas, invitando a otros ciudadanos a sumarse a buscar sobrevivientes entre los escombros. Pero no es lo mismo tener a mucha gente queriendo ayudar que contar con herramientas para cortar placas y paredes, de acuerdo con el ingeniero Ángel Rangel, exdirector nacional de Protección Civil.

“Se requiere capacidad operativa y buena organización para este tipo de eventos. Hay infraestructuras que no han sido visitadas por organismos especializados. No es igual a un montón de gente queriendo ayudar, que tener herramientas para cortar placas y paredes”, le dijo el especialista al medio La Patilla.

Sin equipos, sin agua, con camiones que había que empujar y hasta pidiendo celulares prestados para alumbrar la zona ante la falta de linternas, los bomberos profesionales fueron acercándose de a poco a La Guaira en medio de una notable precariedad.

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Según la Radio Televisión Canaria, un bombero de Caracas llamado Juan Carlos Gómez buscaba entre los escombros de un edificio en La Guaira a su hermana y su sobrino. Rescatador y víctima al mismo tiempo.

Los bomberos necesitan con urgencia elementos básicos que van desde protector solar hasta cámaras, sensores de vida, herramientas de corte, camiones cisterna operativos, equipos de protección personal y comunicaciones de emergencia. Por sí sola, comenta el ingeniero Rangel, Venezuela no tenía cómo responder. Necesitaba ayuda del exterior.

La comunidad internacional respondió. Según los últimos reportes, 16 países ya enviaron equipos de búsqueda y rescate, sumando más de mil rescatistas. EE.UU. aportó USD 150 millones y desplegó brigadas de bomberos de Los Ángeles y Fairfax, especialistas en este tipo de emergencias.

México envió 261 efectivos con 4,4 toneladas de equipo y 2,7 ​​toneladas de insumos médicos. España movilizó 40 bomberos y un hospital de campaña.

Los bomberos de Quito, certificados por la ONU, también viajaron. Lo mismo hicieron brigadas de Chile, Colombia, Brasil, El Salvador y otros países.

Pero la ayuda no tapa el fondo del problema: la precarización era enorme, agregando una presión extra sobre los equipos de rescate. No era un asunto de la preparación del personal venezolano, repartido en unos 110 cuerpos por el país, sino que no tenían la capacidad para ejercer su labor.

Además de la falta de equipos, según la agencia ANSA, un bombero en el país está ganando unos 130 bolívares al mes desde marzo de 2022. Desde abril, la presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó un ingreso mínimo integral de USD 240 mensuales para los trabajadores públicos, incluyendo bomberos, compuesto principalmente de bonos del gobierno. Los gremios del sector dicen que sigue siendo insuficiente y no resuelve los problemas de fondo. La canasta básica supera los USD 700 al mes.

La ayuda del exterior llega como un “paño de agua tibia” a la crisis. Pero expertos se preocupan de que si esta no se gestiona bien, se convertirá en un “desperdicio”.

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“Es importante que lleguen al país equipos especializados del exterior, pero si no se organiza la recepción de esos equipos y su distribución en las zonas afectadas, se convierte en un desperdicio y un problema de gestión de emergencia. Es importante que el gobierno gestione con las alcaldías, con las regiones y organismos expertos, que se pongan de acuerdo para distribuir la ayuda eficientemente, porque si no los extranjeros llegarán y se quedarán mirando dónde pueden trabajar”, concluyó Rangel en La Patilla.

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