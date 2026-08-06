Las 48 horas que cambiaron a Venezuela

Decenas de voluntarios y familiares buscaron sobrevivientes en un edificio de un complejo de viviendas públicas en Caraballeda, estado de La Guaira, que colapsó durante los terremotos consecutivos del 24 de junio. Foto: Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times

La llamada de la presidenta de Venezuela entró poco después de las 4 a. m.

El gobierno autocrático de Venezuela había desconfiado por años de la ONU; veía sus programas de ayuda e investigaciones de derechos humanos como una amenaza para su control. Pero horas después de que un doblete sísmico histórico se registrara en el país, la presidenta Delcy Rodríguez levantó el teléfono. Gianluca Rampolla, el funcionario de la ONU de mayor rango en Venezuela, contestó. Él ofreció la ayuda de equipos de rescate de todo el mundo.

“Que entren todos”,...