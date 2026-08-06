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Las 48 horas que cambiaron a Venezuela

El gobierno venezolano recurrió al mundo para responder al doblete sísmico. Pero años de presupuestos cada vez más reducidos y represión política debilitaron su capacidad para rescatar a la gente en los escombros.

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Anatoly Kurmanaev, Julie Turkewitz, Tyler Pager y Mariana Martínez | The New York Times
06 de agosto de 2026 - 11:30 p. m.
Decenas de voluntarios y familiares buscaron sobrevivientes en un edificio de un complejo de viviendas públicas en Caraballeda, estado de La Guaira, que colapsó durante los terremotos consecutivos del 24 de junio.
Decenas de voluntarios y familiares buscaron sobrevivientes en un edificio de un complejo de viviendas públicas en Caraballeda, estado de La Guaira, que colapsó durante los terremotos consecutivos del 24 de junio.
Foto: Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times

La llamada de la presidenta de Venezuela entró poco después de las 4 a. m.

El gobierno autocrático de Venezuela había desconfiado por años de la ONU; veía sus programas de ayuda e investigaciones de derechos humanos como una amenaza para su control. Pero horas después de que un doblete sísmico histórico se registrara en el país, la presidenta Delcy Rodríguez levantó el teléfono. Gianluca Rampolla, el funcionario de la ONU de mayor rango en Venezuela, contestó. Él ofreció la ayuda de equipos de rescate de todo el mundo.

“Que entren todos”,...

Por Anatoly Kurmanaev, Julie Turkewitz, Tyler Pager y Mariana Martínez | The New York Times

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Jairitoco(24834)Hace 34 minutos
Y donde quedó la ayuda que enviaron los otros países Colombia en primer lugar, México, Panamá y Brasil......hasta para estos son sesgados
Aquiles Iriarte Cuello(99275)Hace 12 horas
El Presidente es Marcos Rubio.
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