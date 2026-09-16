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Las preguntas que deja la declaración de Alex Saab

El bautizado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, admitió lavado de dinero en Miami. Sin embargo, la red que lo protegió en Venezuela sigue intacta. 

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
16 de septiembre de 2026 – 07:15 a. m.
AME2379. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/09/2026.- Fotografía de archivo del 16 de mayo de 2026 que muestra al empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade (EE.UU.). Saab, señalado por EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, tiene programada para mañana una audiencia en una corte federal de Miami en la que se prevé que cambie su declaración, lo que implicaría que se declare culpable, según documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE. EFE/ Antoni Belchi ARCHIVO
AME2379. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/09/2026.- Fotografía de archivo del 16 de mayo de 2026 que muestra al empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade (EE.UU.). Saab, señalado por EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, tiene programada para mañana una audiencia en una corte federal de Miami en la que se prevé que cambie su declaración, lo que implicaría que se declare culpable, según documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE. EFE/ Antoni Belchi ARCHIVO
Foto: EFE - Antoni Belchi

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En un tribunal de Caracas sigue viva una demanda por “difamación e injuria” que Álex Saab interpuso, a través de su abogado Amir Nassar, contra el periodista Roberto Deniz y los tres editores fundadores de Armando.info. Saab sostenía entonces que, contrario a las investigaciones del medio, no tenía nada que ver con Nicolás Maduro ni con los CLAP, el programa de alimentos subsidiados de Venezuela. Este martes, en una corte federal de Miami, Saab admitió lo contrario. 

“Culpable, señoría”, declaró ante la jueza Kathleen M. Williams, admitiendo…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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Comentarios
  • Edmundo(21591)Hace 6 minutos
    Y todo lo que sabe y oculta el tigre payaso?
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