Las preguntas que deja la declaración de Alex Saab

En un tribunal de Caracas sigue viva una demanda por “difamación e injuria” que Álex Saab interpuso, a través de su abogado Amir Nassar, contra el periodista Roberto Deniz y los tres editores fundadores de Armando.info. Saab sostenía entonces que, contrario a las investigaciones del medio, no tenía nada que ver con Nicolás Maduro ni con los CLAP, el programa de alimentos subsidiados de Venezuela. Este martes, en una corte federal de Miami, Saab admitió lo contrario.

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“Culpable, señoría”, declaró ante la jueza Kathleen M. Williams, admitiendo conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, justo lo que Armando.info y otros medios locales llevaban años documentando.

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Según la acusación formal, Saab y sus socios armaron desde 2015 una red para obtener contratos inflados del CLAP mediante sobornos a funcionarios venezolanos, usando empresas de fachada y documentos falsificados para desviar cientos de millones de dólares destinados a comprar alimentos para los venezolanos más pobres.

Cuando las sanciones estadounidenses golpearon las exportaciones petroleras del país, el esquema se amplió. Saab y sus cómplices habrían usado su acceso a funcionarios del gobierno para vender crudo de PDVSA por fuera de los canales convencionales, moviendo las ganancias a través de bancos en Estados Unidos.

Como parte del acuerdo con la Fiscalía, Saab aceptó entregar USD 195 millones en ganancias ilícitas. Sin embargo, el desfalco se estima en un monto muchísimo mayor. La acusación, de hecho, dice que se movieron unos USD 1.600 millones a través del sistema financiero estadounidense hacia cuentas en el extranjero.

“Me temo que no es mucho para lo que robó en Venezuela, pero calculen ustedes si él mismo acepta entregar esos USD 195 millones, ¿cuánto dinero habrá robado una persona que está dispuesta a desprenderse, como si nada, de USD 195 millones?”, dice Deniz.

Ahora Saab enfrenta una pena máxima de 20 años, aunque la Fiscalía se comprometió a recomendar una sentencia en el rango inferior si su cooperación resulta útil, incluso contra cuatro coacusados no identificados. Por ahora, funcionarios estadounidenses podrían pedirle que testifique contra el expresidente Maduro, capturado en enero y a la espera de juicio en Nueva York por narcotráfico. Según Deniz, es probable que esa información sea para hundir más a Maduro, “el hombre que tanto lo protegió”.

La sentencia, entretanto, se conocerá en enero, pero quedan muchas preguntas hasta entonces.

¿Qué gana Estados Unidos con esta confesión?

Tiempo, sobre todo. “Que Saab se declare culpable facilita las cosas para Estados Unidos, pues un juicio ordinario había tomado muchísimo más tiempo, con dinámica de confrontación de pruebas e incluso con la visualización de los vínculos de Saab con diferentes actores en la región”, explica Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y profesor de la Universidad de La Sabana.

Pero también gana algo más incómodo: evitar que un juicio público exponga en detalle esos vínculos de Saab, incluidos los que, según Rodríguez, nunca han dejado de generarle sospechas, como la posible relación que tenía con cuerpos de seguridad norteamericanos. Cabe destacar que Jorge Rodríguez dijo en la Asamblea Nacional en mayo que Saab tenía vínculos con “agencias estadounidenses” desde 2019, aunque no especificó cuáles eran los vínculos.

¿Le conviene al chavismo?

Cuando Delcy Rodríguez deportó a Saab a Estados Unidos en mayo, la lectura inmediata en buena parte del análisis político fue que el chavismo lo estaba entregando como ficha de negociación con Washington. Para Ronal Rodríguez, esa lectura se queda corta. Hoy esto refleja menos una dinámica de una entrega y una traición a Saab, y más “una puesta en escena frente a lo que va a ser el chavismo en el mediano plazo y lo que ha logrado el chavismo en la negociación con las autoridades norteamericanas”.

La confesión de esta semana, sostiene el investigador, “le quita ruido a la relación de Estados Unidos con el chavismo. Creo que el gobierno de Estados Unidos se ha decantado por dejar en manos del chavismo la entrecomillas transición, donde ellos van a cerrar el proceso con los beneficios”, dice el experto.

En este sentido, sacar a Saab del tablero no cierra la red que él ayudó a construir, sino que despeja el camino para que otros actores, algunos con el mismo origen que él, ocupen ese espacio en la próxima etapa de negociación entre el chavismo y Washington.

¿Quién más debería estar en el banquillo en Venezuela?

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La declaración de culpabilidad de Saab hace que el caso se ramifique hacia Venezuela, donde su red de protección operó durante años en el Ejecutivo regional y el propio Parlamento. Deniz reportó el martes que los documentos judiciales revelados muestran que José Vielma Mora, exgobernador de Táchira, recibió sobornos de hasta USD 17 millones por facilitar el primer gran contrato CLAP que Saab obtuvo a través de su empresa fantasma Group Grand Limited. Vilema Mora hoy se mantiene como diputado.

Por otro lado, el exlegislador barinés Antonio Bastidas pidió que el Ministerio Público investigue a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de 2015, que habría emitido “cartas de honestidad” a favor de Saab, que certificaban que el empresario no era testaferro de Maduro. A este episodio se le conoce como la “Operación Alacrán” e involucra a varios diputados de la Comisión de Contraloría de ese entonces, que hoy siguen también activos como diputados lejos del escrutinio.

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