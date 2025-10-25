Leopoldo López sobre el pedido de Maduro de retirarle la nacionalidad: “Jamás podrá quitarme lo que soy”

Leopoldo López dijo estar de acuerdo con un despliegue de Estados Unidos en “contra del Cartel de los Soles” y con que se desarrollen “acciones militares en territorio nacional” para desmantelar esta organización. Foto: EFE - Borja Sánchez-Trillo

Nicolás Maduro le pidió al Tribunal Supremo de Justicia retirarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López, por lo que calificó de “grotesco, criminal e ilegal el llamado a la invasión militar” del país suramericano, informó este sábado la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

El líder chavista presentó el viernes un recurso ante el máximo tribunal para “retirarle la nacionalidad” a López, a quien acusa también de la supuesta “promoción permanente del bloqueo económico” y “el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”, según un comunicado compartido en Telegram por la funcionaria.

La también ministra de Hidrocarburos señaló que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) “procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte” del opositor, exiliado en España.

“El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la república frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional”, expresó.

Rodríguez explicó que se ha hecho la solicitud con base en el artículo 130 de la Constitución nacional, el cual señala que los venezolanos “tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.

La vicepresidenta también citó la ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar’, aprobada en noviembre del año pasado, que establece castigos como penas de cárcel, multas o inhabilitaciones políticas a las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras.

La Constitución también dice, en su artículo 35, que los venezolanos “por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad”, y que la otorgada “por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley”.

La solicitud se hizo luego de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la “presión” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de las aguas venezolanas, lo que Caracas denuncia como una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”. López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro.

En una entrevista con la agencia EFE en Madrid, el opositor respaldó la movilización naval estadounidense y aseguró que, a su juicio, se debería “avanzar a objetivos dentro del territorio nacional”. Estas declaraciones fueron posteriormente rechazadas por las principales autoridades de la Fuerza Armada venezolana.

¿Qué respondió Leopoldo López sobre el pedido de Maduro de quitarle la nacionalidad venezolana?

El opositor aseguró que ese pedido ocurrió “por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos”. López se pronunció así en su cuenta de la red social X, plataforma en la que también se refirió a Maduro como “narco dictador” y recordó que, según la Constitución, a ningún venezolano nacido en Venezuela se le puede quitar la nacionalidad.

Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad.



El narco dictador Nicolás Maduro ha solicitado al Tribunal Supremo la revocación de mi nacionalidad venezolana, convirtiéndome en el primer ciudadano nacido en Venezuela… — Leopoldo López (@leopoldolopez) October 25, 2025

López dijo estar de acuerdo con un despliegue de Estados Unidos en “contra del Cartel de los Soles” y con que se desarrollen “acciones militares en territorio nacional” para desmantelar esta organización.

Además, se mostró a favor de “hacer todo lo que sea necesario —siempre de forma legítima, pacífica y constitucional— para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro y avanzar hacia una transición democrática”, encabezada por Edmundo González Urrutia, con el respaldo de María Corina Machado.

“Maduro puede intentar arrebatarme la nacionalidad, pero jamás podrá quitarme lo que soy: un venezolano libre, comprometido con mi patria y con la causa de la libertad”, concluyó López, quien prometió no descansar ni un minuto: “Falta poco, Maduro va a caer”.

