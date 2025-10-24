¿Qué es y qué consecuencias tiene estar en la Lista Clinton﻿?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes, 24 de octubre, Estados Unidos reveló los nombres incluidos en la nueva actualización de la llamada “Lista Clinton”, el registro con el que el Departamento del Tesoro sanciona a personas y empresas vinculadas con el narcotráfico y el lavado de activos.

Entre los mencionados figura el presidente colombiano Gustavo Petro, un hecho que marca un hito diplomático entre ambos países. Pero ¿qué es exactamente esta lista y qué consecuencias tiene aparecer en ella?

🔑Las claves de qué es y de qué se trata la Lista Clinton (por si tiene afán)

Estados Unidos actualizó la Lista Clinton e incluyó al presidente Gustavo Petro.

La lista, creada en 1995 por el expresidente Bill Clinton, sanciona a personas y empresas vinculadas con el narcotráfico o lavado de activos.

Estar en la Lista Clinton implica el bloqueo de bienes y la prohibición de hacer transacciones con EE. UU.

La salida del registro requiere un complejo proceso legal ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para demostrar desvinculación de actividades ilícitas.

Además de las sanciones económicas, la inclusión genera daño reputacional y aislamiento diplomático.

Le recomendamos: Estados Unidos incluye a Gustavo Petro en la lista Clinton

Aunque en sus inicios se creó para golpear financieramente a los grupos narcotraficantes latinoamericanos, ahora también es aplicada a políticos, empresarios y organizaciones que representen una “amenaza” para EE. UU., según El Colombiano.

Para salir de la lista, el afectado debe pasar por un proceso legal complejo para demostrar ante la OFAC que ya no participa en actividades ilícitas, según Infobae.

Le podría interesar: EE. UU. despliega su mayor portaaviones en medio de la tensión con Venezuela

👉 ¿Qué implicaciones tiene estar en la Lista Clinton?

Estar en la Lista Clinton implica sanciones económicas y comerciales para personas, empresas o países que están vinculados a actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, violaciones graves a los derechos humanos, corrupción, y tráfico de armas o personas, según Infolaft.

Las personas o entidades incluidas tienen sus bienes bloqueados en Estados Unidos y se les prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con ciudadanos o empresas estadounidenses.

Lea también: EE. UU. dice que atacó otra supuesta narcolancha, del Tren de Aragua, en el Caribe

La inclusión en la Lista Clinton también puede golpear con fuerza la imagen pública de los señalados, afectando su credibilidad y prestigio a nivel internacional.

👉 ¿Por qué Gustavo Petro está involucrado?

El presidente colombiano Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton por decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump.

Según el comunicado oficial de la OFAC, la inclusión del mandatario se debe a su presunta falta de acción frente al narcotráfico y al incremento en la producción de cocaína durante su mandato.

Le sugerimos: Padrino reconoce presencia de la CIA en Venezuela, pero dice que fracasará

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó, según Blu Radio que desde que Petro llegó al poder, “la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.

Sin embargo, no hay pruebas que vinculen directamente a Petro con actividades ilícitas, y estas palabras parecen responder más a un contexto de controversia diplomática y acusaciones sin evidencias oficiales contra su administración, según la revista Semana.

¿Puede volver Petro a EE. UU.?

Además de las sanciones económicas, aparecer en la Lista Clinton tiene impacto directo sobre las visas para ingresar a Estados Unidos. Las personas incluidas en este registro ven canceladas sus visas existentes y no pueden obtener nuevas mientras se mantenga su inclusión en la lista.

Esto significa que, en términos prácticos, Gustavo Petro no podría viajar a EE. UU. como turista ni por motivos personales mientras esté sancionado.

Cabe destacar que la visa de Petro ya había sido revocada previamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, tras su participación en una protesta en Nueva York en apoyo a Palestina, donde instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes del entonces presidente Donald Trump.

Aunque Petro posee ciudadanía italiana, lo que le permitiría ingresar al país bajo el Programa de Exención de Visa (ESTA), la revocación de su visa y su inclusión en la Lista Clinton limitan significativamente cualquier posibilidad de viaje a EE. UU., incluso para actos no oficiales.

No obstante, existe una excepción importante para jefes de Estado. En casos como la asistencia a la Asamblea General de la ONU u otros actos oficiales, el Departamento de Estado podría otorgar un permiso especial de entrada, coordinado con el Departamento del Tesoro, que permita la participación en estos eventos sin violar las sanciones.

Para otros funcionarios o personas señaladas, como el ministro Armando Benedetti, estas excepciones son mucho más limitadas y difíciles de obtener.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com