Foro Penal confirma la excarcelación de 24 presos políticos en dos días en Venezuela

De acuerdo con el listado publicado por Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, entre los excarcelados se encuentran al menos seis hombres vinculados a la denominada operación Gedeón, Wilder Vásquez, con pena cumplida desde hace casi tres años; al igual varios detenidos vinculados a las operaciones Oro, como…

La organización Foro Penal confirmó la excarcelación de 20 presos políticos desde el viernes, cuando culminó la segunda ronda de diálogo entre representantes de la administración de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional 2015.

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De acuerdo con el listado publicado por Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, entre los excarcelados se encuentran al menos seis hombres vinculados a la denominada operación Gedeón, Wilder Vásquez, con pena cumplida desde hace casi tres años; al igual varios detenidos vinculados a las operaciones Oro, como Gilbert Araña, y Aurora.

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Solo dos presas políticas dentro de las listas de la organización fueron incluidas en este nuevo ciclo de excarcelaciones: Gusmari Zapata, quien se encontraba bajo arresto desde septiembre de 2024, y Ronexy Magdaleno Sosa, detenida desde hace dos años.

Según el listado de Foro Penal, todos los excarcelados tienen nacionalidad venezolana y la mayoría se encontraba en centros de reclusión ubicados en el estado Miranda, entre ellos El Rodeo, La Crisálida y Ramo Verde.

Hasta los momentos se desconoce el tipo de medidas que les fueron impuestas a los presos políticos excarcelados. Las últimas excarcelaciones de presos políticos se registraron el pasado 13 de agosto, cuando el Programa Nacional de Convivencia y Paz dijo que 133 personas serían liberadas bajo medidas cautelares; sin embargo, esta cifra nunca pudo ser verificada en su totalidad por organizaciones independientes o la delegación opositora del diálogo.

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