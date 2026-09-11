Libertad de expresión e inhabilidades: lo que viene en el diálogo de transición en Venezuela

“Todo el mundo nos pregunta: ‘Por qué no empezaron por la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral?’ (…). Hay un sector…

La oposición, que está en medio de un proceso de diálogo con el chavismo en aras de lograr una transición en Venezuela, aseguró que tiene previsto tratar la próxima semana temas como las garantías políticas y civiles, así como la libertad de expresión, al momento de reanudarse la conversación con el oficialismo. Así lo informó la exdiputada Dinorah Figuera en un encuentro virtual con abogados en el estado Mérida.

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“Todo el mundo nos pregunta: ‘Por qué no empezaron por la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral?’ (…). Hay un sector de la población que nos dice: ‘Elecciones ya, elecciones lo más pronto posible’. Quiero decirles que apenas el 1.º de agosto nosotros asumimos esta responsabilidad y que en el camino hemos trabajado muy duro en un proceso que no es solo de diálogo. También tiene que ver con un proceso que dirime aspectos con garantías en la búsqueda de la construcción de un propósito común, pero con diferentes visiones”, aseguró Figuera.

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La dirigente, que conforma al grupo de la Asamblea Nacional de 2015 y que está al frente del proceso, señaló que esos asuntos están directamente relacionados con la reforma a la justicia, en particular con los cambios pensados para el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, tema que se discutió durante el primer ciclo del diálogo con el chavismo: “Implicar este tema de la reforma nos lleva a nosotros a hacer una síntesis de todo el sistema de justicia, que tiene también que ver con los derechos civiles y políticos”.

Además, el dirigente Sergio Vergara señaló que las discusiones se concentrarán en el marco legal e institucional relacionado con la represión. La intención, según informó El Nacional, es revisar normas que a juicio suyo fueron diseñadas “con la sola intención” de limitar las libertades. Mencionó, entonces, que la Ley contra el Odio, utilizada para procesar a personas por mensajes publicados en las redes sociales, pero también la legislación sobre fiscalización y control de las organizaciones no gubernamentales, podría ser una de las examinadas en la nueva fase.

Figuera también planteó la necesidad de revisar y derogar normas que, según sostuvo, han restringido el ejercicio de derechos políticos y civiles y el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil, resumió el medio Albertonews. De ahí que la situación de los dirigentes políticos inhabilitados, perseguidos o exiliados sea uno de los puntos que la delegación opositora busca llevar a la mesa con el objetivo de restituir esos derechos de participación.

Con esta nueva fase, las conversaciones entre representantes del Gobierno y sectores de la oposición buscan avanzar desde los acuerdos iniciales sobre justicia y asuntos humanitarios (recuperar las reservas de oro que hay en el Banco de Inglaterra para asistir a los damnificados por los terremotos de junio) hacia temas directamente vinculados con derechos políticos, libertades civiles, participación electoral y libertad de expresión.

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