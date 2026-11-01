Hasta el momento se sabe que en la operación, calificada por la especialista en temas de seguridad y la Fuerza Armada Nacional venezolana como de «gran envergadura», se produjo la muerte de 19 personas. El…

La abogada, activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, ofreció sus impresiones sobre el bombardeo del Ejército venezolano contra la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) , grupo histórico irregular colombiano que ocurrió el pasado viernes 30 de octubre en el estado Apure.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Lo que se sabe del bombardeo del Ejército venezolano a la guerrilla del ELN en Apure

Hasta el momento se sabe que en la operación, calificada por la especialista en temas de seguridad y la Fuerza Armada Nacional venezolana como de «gran envergadura», se produjo la muerte de 19 personas. El coordinador de la ONG Fundaredes en Apure, Juan Francisco García, dijo en sus redes sociales que 9 de los cuerpos fueron trasladados a San Fernando de Apure para su identificación por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Otros 10 quedaron en la zona de la operación.

Publicidad

San Miguel reiteró que se produjo en una zona limítrofe con Colombia, conocida con el nombre de Buena Vista del Meta en el municipio apureño Pedro Camejo.

Infirió que pese a esa información preliminar, podría haber más cuerpos de los insurgentes que han tenido libertad para desplazarse por el territorio venezolano no solo en los estados fronterizos con Colombia como Apure, Amazonas, Táchira o Zulia, sino que se han movido hacia otras regiones, entre ellas Bolívar, Barinas, Anzoátegui y Guárico.

El impacto del bombardeo contra el ELN

«Hay reporte local de 19 integrantes del ELN que habrían sido dados de baja en el ataque. Es la información que se sabe hasta el momento, pero podría tratarse de más personas», explicó San Miguel a El Pitazo.

Destacó tres aspectos sobre este bombardeo:

Esto podría significar un cambio en la doctrina de empleo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que habiéndose mantenido neutral frente a la presencia de la guerrilla en Venezuela ha realizado un ataque de envergadura con medios militares importantes en contra de esta guerrilla Debe tenerse en cuenta que esto tendrá un impacto humanitario tanto de posibles desplazamientos de personas por temor, tanto al Ejército venezolano como a los actos de represalias de la propia guerrilla del ELN, que históricamente han sometido a la población civil en el eje del Arauca y del Apure. No solo por la vía de la extorsión, sino a través de un modo de control absoluto que opera a todos los niveles de la sociedad en esa región. Es previsible que aumente la tensión en la frontera a medida que pasan los meses por la fuerte presión que Colombia está ejerciendo en el combate declarado abiertamente contra el ELN.

Hasta el momento no hay información oficial de la Fuerza Armada, el Ministerio de la Defensa o de Miraflores que hablen de este ataque, el segundo de gran magnitud que se produce este año después de que el pasado 9 de junio, en una operación con el apoyo de Estados Unidos, se bombardera un campamento en la mina Brisas del Kuyuní (Las Claritas, estado Bolívar), donde dieron de baja a Héctor «El Niño» Guerrero, jefe de la megabanda «El Tren de Aragua».

La activista insistió en la necesidad de que Venezuela reactive los canales bilaterales oficiales con Colombia, en especial por la política de mano dura del nuevo presidente de ese país, Abelardo de la Espriella en contra del ELN y otros grupos criminales que operan desde el vecino país, que han tenido como aliviadero y también centro de operaciones el territorio venezolano en los últimos 27 años.

Pidió que se tomen medidas de protección para la población civil en esa zona fronteriza, acosada por la guerrilla en distintos niveles, así como reforzar el patrullaje fluvial, que detalló «sigue siendo muy limitado» del lado venezolano.

Qué se sabe de la presencia del ELN en Apure

El centro de pensamiento sobre las economías criminales Insigth Crime ha documentado la presencia del ELN en ocho estados de Venezuela. En el caso de Apure sus estudios señalan que en el año 2022 «en alianza coordinada» con la Fuerza Armada Nacional del país lograron la expulsión del Frente 10 de las disidencias de las Farc de ese territorio.

«Esta presión coordinada, donde la acción estatal y la guerrilla actuaron en sentidos convergentes, culminó con la salida forzosa del Frente 10, permitiendo al ELN extender su control territorial sobre áreas antes dominadas por las disidencias en la frontera. En Apure, el ELN ejerce un fuerte control social, actuando como un poder de facto, resolviendo disputas entre los ciudadanos y manteniendo un orden social paralelo», detalla la organización.

Insigth Crime aseguró que el jefe principal del Frente de Guerra Oriental del ELN, Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito”, está en Apure, al que consideran como «uno de los comandantes con mayor relevancia dentro del ELN y se presume que es el principal enlace con el gobierno venezolano. Desde 2018, Pablito es requerido por la Interpol a través de una circular roja por varios delitos».

Aseguraron que la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el pasado 3 de enero de 2026, podría cambiar la relación con la guerrilla, aunque podría seguir siendo funcional para la administración de Delcy Rodríguez. Pero con este bombardeo todo está por verse.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com