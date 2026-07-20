EE. UU. menciona a Petro en un informe histórico sobre Cuba y movimientos armados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla después de emitir su voto durante las elecciones presidenciales en Bogotá, el 31 de mayo de 2026. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

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El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó referencias al presidente colombiano, Gustavo Petro, en un informe de 100 páginas sobre la influencia del régimen cubano en América Latina y los vínculos históricos con movimientos armados de la región.

El documento, aborda el origen de organizaciones insurgentes colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Movimiento 19 de Abril (M-19), señalando que algunos de sus integrantes recibieron formación y respaldo en Cuba durante la Guerra Fría.

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En el caso del ELN, el informe destaca que sus fundadores fueron entrenados en la isla y que el gobierno cubano les brindó apoyo durante sus primeros años. Sobre el M-19, el Departamento de Estado recuerda su relación histórica con Cuba y menciona acciones atribuidas a esa organización, como la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá en 1980.

El documento también hace referencia a Gustavo Petro debido a su pasado como integrante del M-19, grupo al que perteneció antes de incorporarse a la vida política y llegar a la Presidencia de Colombia en 2022.

Según el informe, las consecuencias de los movimientos políticos y armados surgidos durante ese periodo “todavía están marcadas en la política latinoamericana actual”, en un análisis sobre la permanencia de esas dinámicas en la región.

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Hasta el momento, el documento no señala que Petro tenga vínculos actuales con el gobierno cubano ni lo acusa de participación en actividades ilegales relacionadas con grupos armados. La mención se da en el contexto de una revisión histórica sobre la influencia de Cuba en movimientos políticos latinoamericanos.

Las acusaciones sobre Cuba

Estas nuevas acusaciones del Departamento de Estado resumen años de informes de los servicios de inteligencia estadounidenses, que a su vez estuvieron detrás de operaciones como la fallida invasión de la Bahía de los Cochinos en la isla, en abril de 1961.

Estados Unidos combatió la influencia cubana en América Latina con su propia guerra encubierta.

El informe no anuncia nuevas sanciones ni medidas concretas, aunque detalla una larga lista de acusaciones contra organizaciones estadounidenses aún activas, como la coalición Red Nacional sobre Cuba (NNOC por sus siglas en inglés).

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La NNOC agrupa entre otros a los Demócratas Socialistas, a la izquierda del Partido Demócrata, que han logrado situar a candidatos para el Congreso y que cuentan además entre sus filas al actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Marco Rubio, de orígenes cubanos, lideró la semana pasada una reunión internacional para combatir la “resurgencia del terrorismo político”, que a juicio del gobierno Trump está dominado por la extrema izquierda.

El Departamento de Estado contabilizó oficialmente la asistencia de 66 países a esta reunión en Washington, en la que Cuba fue denunciada de nuevo como un Estado “patrocinador de terrorismo”.

Rubio considera que ese “terrorismo de extrema izquierda” vuelve a ser la principal amenaza violenta, no estatal, a nivel mundial, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y las más de dos décadas de yihadismo.

“El asalto de Cuba contra Estados Unidos nunca fue, en esencia, una disputa sobre política económica, soberanía ni siquiera sobre la posesión de un territorio concreto. Fue una revolución contra la civilización occidental misma” asegura el informe.

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