Los abogados que defenderán a Maduro y Flores: ¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly?

Nicolás Maduro baila Cilia Flores en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La defensa legal de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Estados Unidos ya tiene nombres confirmados. En las últimas horas, se presentaron oficialmente ante la corte las notificaciones de comparecencia Barry Joel Pollack, quien asumirá la representación de Maduro, y Mark E. Donnelly, quien hará lo propio con Flores. El movimiento marca el primer paso formal del lado de los acusados en esta batalla judicial de alto perfil político y penal en Nueva York.

¿Quién es Mark E. Donnelly?

De acuerdo con Fox News, Donnelly presentó la moción para ser admitido como abogado de Cilia Flores, consolidando una defensa encabezada por un penalista con amplia experiencia en el sistema federal estadounidense.

Donnelly es socio de una firma boutique con sede en Houston y cuenta con más de dos décadas de trayectoria en defensa penal compleja. Antes de pasar al sector privado, trabajó durante más de diez años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, una de las más activas del país en casos de narcotráfico, fraude y crimen organizado.

Allí dirigió la división de fraude y llevó investigaciones de delitos de cuello blanco, lavado de dinero y procesos coordinados con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). También fue fiscal del condado de Harris, lo que le dio experiencia directa en juicios penales graves y casos de corrupción pública.

Nicolás Maduro ya tiene abogado: Barry Pollack, abogado de Julián Assange de Wikileaks. pic.twitter.com/heIotGDQKt — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) January 5, 2026

¿Quién es Barry Joel Pollack?

En el caso de Nicolás Maduro, la defensa estará a cargo de Barry Joel Pollack, un abogado con sede en Washington D. C. ampliamente reconocido en el ámbito del derecho penal federal.

Pollack tiene más de 30 años de experiencia representando a ejecutivos, altos funcionarios y organizaciones en investigaciones sensibles y juicios de alto perfil. Es expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Penalistas de Estados Unidos y ha sido destacado por directorios especializados como Chambers USA y Who’s Who Legal.

Vea también: Hijo de Nicolás Maduro: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”

Uno de los hitos más conocidos de su carrera fue la negociación del acuerdo que permitió la liberación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, acusado bajo la Ley de Espionaje. También ha logrado absoluciones y anulaciones de condenas en algunos de los casos federales más complejos de las últimas décadas, incluidos procesos por fraude corporativo, corrupción y delitos financieros, además de fallos que revirtieron condenas erróneas y derivaron en millonarias compensaciones.

Le puede interesar: Los narcotraficantes que Trump indultó mientras prometía mano dura contra Maduro

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com