Los narcotraficantes que Trump indultó mientras prometía mano dura contra Maduro

La ofensiva de Donald Trump contra Nicolás Maduro, presentada como una cruzada contra el “narcoterrorismo”, ha reavivado el debate dentro y fuera de Estados Unidos sobre el doble rasero de su política antidrogas.

Mientras la Casa Blanca justificó una operación militar sin precedentes contra Venezuela por presuntos vínculos del régimen con el narcotráfico, el propio Trump ha concedido indultos y beneficios judiciales a figuras condenadas o acusadas por delitos similares, dentro y fuera del país.

“Es un doble rasero el que queda en evidencia”, afirmó el especialista en seguridad David Saucedo en declaraciones a Univisión Noticias.

Según explicó el analista, los ataques a supuestas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico, que han dejado más de 80 muertos, contrastan con decisiones políticas que buscan ampliar la influencia de Washington en la región. Entre ellas, el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por dirigir su país como un “narcoestado”, y los acuerdos judiciales con hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Para Saucedo, estas aparentes contradicciones responden a un pragmatismo geopolítico que prioriza intereses estratégicos sobre una política coherente contra las drogas.

“En la guerra antinarco de Estados Unidos no todos reciben el mismo trato”, escribió Parker Asmann, analista del medio especializado Insight Crime, citado por Univisión.

Asmann subrayó que mientras el Departamento de Justicia alcanzaba acuerdos de culpabilidad con Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán, ambos hijos de “El Chapo”, la administración Trump continuaba bombardeando embarcaciones sospechosas sin que existiera una guerra formal.

Especialistas en derechos humanos han advertido que algunas de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al no mediar proceso judicial ni pruebas públicas concluyentes sobre el cargamento de las embarcaciones atacadas.

“El presidente afirma tomar medidas para detener el flujo de narcóticos a Estados Unidos, pero ¿cómo protege esto a los norteamericanos?”, cuestionó el senador demócrata Tim Kaine, citado por La Nación de Argentina.

Un análisis del Washington Post señala que Trump ha indultado, además, al menos a diez personas vinculadas a delitos de drogas desde el inicio de su segundo mandato, entre ellas Ross Ulbricht, fundador del mercado ilegal Silk Road; el líder criminal Larry Hoover; y el capo de Baltimore Garnett Gilbert Smith. A ellos se suman otros indultos polémicos por corrupción, fraude y lavado de dinero, lo que ha generado críticas sobre un sistema de “pago por clemencia” basado en influencia política.

“La liberación de narcotraficantes mientras se eleva la presión militar en Latinoamérica socava la credibilidad de la lucha antidrogas estadounidense”, advirtió Liz Oyer, exabogada de indultos del Departamento de Justicia, citada por el Washington Post y EFE.

Además del indulto a figuras vinculadas directamente al narcotráfico, el uso expansivo del poder de indulto por parte de Trump ha incluido a políticos, empresarios y aliados estratégicos acusados de corrupción, fraude y lavado de dinero.

Casos como el del excongresista George Santos, condenado por fraude y robo de identidad, o el del empresario David Gentile, sentenciado por estafar a miles de inversionistas, han alimentado las críticas sobre un sistema de “pago por indulto”.

Como advirtió la exabogada de indultos del Departamento de Justicia, Liz Oyer, en declaraciones recogidas por The Washington Post, el dinero, la cercanía política y el lobby pesan más que los criterios tradicionales de rehabilitación o proporcionalidad.

En ese contexto, la captura de Maduro no solo deja expuesta la fragilidad del orden regional, sino también una política antidrogas marcada por excepciones, contradicciones y una línea cada vez más difusa sobre la justicia estadounidense.

