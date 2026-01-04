Los pasos de baile de Maduro terminaron inclinando la balanza hacia su captura

Fotografía cedida por Prensa Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando en un acto de gobierno este martes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - ZURIMAR CAMPOS

Los recientes bailes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al son de “no war; yes peace” o “no crazy war” hicieron perder la paciencia a algunos de los asesores del presidente Donald Trump, quien el sábado poco antes de las 11 de la noche decidió dar luz verde a la operación militar para capturarlo y procesarlo por narcotráfico y corrupción en Nueva York, según funcionarios consultados por el New York Times.

Algunos de los asesores más cercanos de Trump consideraron que los bailes ante las cámaras de Maduro eran una señal de que se estaba burlando de sus presiones para que abandonara el poder y que el líder venezolano consideraba que Trump iba de farol y no haría nada para atacarlo y detenerlo.

In November, Venezuelan dictator Nicolas Maduro tried to prevent being from removed from power by dancing to a musical remix of his own "No War, Yes Peace" speech.



Yes, this is real.pic.twitter.com/cS3Kxj7oNl — Ryan Saavedra (@RyanSaavedra) January 3, 2026

Pero el sábado, en plena madrugada, un gran dispositivo de las fuerzas especiales, apoyados desde la distancia por el mayor despliegue naval en el Caribe de la historia, convirtieron las amenazas en realidad cuando un equipo de élite de los Delta Force asaltó la casa-búnker en la que dormían Maduro y su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron en helicóptero al navío de ataque anfibio Iwo Jima y de ahí, tras una parada en la Base Naval de Guantánamo, a un calabozo en Brooklyn.

En una rueda de prensa, Trump dijo que EE. UU. gobernará el país hasta que se lleve a cabo una transición que consideren apropiada y confiaron la interlocución con Caracas a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que acaba de asumir la presidencia interina del país.

Según funcionarios estadounidenses, el equipo de Trump se inclinó desde temprano por la interlocución con Rodríguez debido a que a través de intermediarios quedaron convencidos de que ella protegerá los intereses de Estados Unidos en el sector petrolero venezolano.

“(Rodríguez) es, con certeza, alguien con la que creemos que podemos trabajar a un nivel más profesional que antes”, aseguró un funcionario de Estados Unidos al diario neoyorquino.

