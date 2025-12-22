Maduro a Trump: “le iría mejor” si se enfoca más en EE. UU. que en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez/ Doug Mills

Nicolás Maduro dijo el lunes que “le iría mejor” a su homólogo Donald Trump si “atendiera los temas” de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela, en medio de la presión militar en el Caribe.

“Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo”, afirmó en un acto transmitido en televisión estatal en el que recordó la llamada telefónica “cordial” que mantuvo con Trump el 21 de noviembre.

“Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70 % de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?”, declaró Maduro.

Protestas contra Trump en Caracas

Vestidos de piratas, decenas de motoristas rodaron el lunes por Caracas para rechazar la incautación de buques con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

Desde el pasado 10 de diciembre, Estados Unidos confiscó dos tanqueros, como parte del gigantesco despliegue militar en el Caribe ordenado por Trump.

Venezuela ha tachado por su parte estas incautaciones de piratería.

“Nosotros salimos a repudiar al pirata mayor del Caribe”, dijo a la AFP Manuel Rincón, uno de los manifestantes en la caravana en la que mostraron pancartas con frases en inglés como “no war, yes peace”, e ilustraciones con el rostro de Trump con traje de pirata.

“Están invadiéndonos, están tomando lo nuestro y llevándoselo hacia allá. Nosotros somos un país de paz, pero estamos preparados para la guerra”, señaló por su parte Luis Rojas, que recorrió unos 20 km de Caracas en la caravana de motocicletas. “Estamos respaldando el proceso revolucionario y de aquí no nos va a quitar nadie”.

Muchos manifestantes vestían sombrero de pirata —negro de tres puntas dobladas hacia arriba con una calavera blanca con dos tibias cruzadas— y pañuelos rojos en la cabeza.

Washington asegura que el despliegue en el Caribe está vinculado a operaciones contra el narcotráfico, pero el presidente Nicolás Maduro insiste en que las acciones militares tienen como objetivo su derrocamiento.

Trump dijo el mismo lunes que lo más “inteligente” que puede hacer Maduro es dimitir. “Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo”, señaló en tono de amenaza.

