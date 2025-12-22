EE. UU. triplica la oferta para que migrantes indocumentados se “autodeporten”

El oficial de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino, posa con clientes de una estación de servicio en Louisiana, donde realiza redadas contra migrantes. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

El gobierno de Estados Unidos anunció un aumento significativo del incentivo económico para que migrantes indocumentados abandonen el país de forma voluntaria antes de que termine 2025, en una nueva señal del endurecimiento de la política migratoria bajo la administración de Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) elevó de US 1.000 a US 3.000 el llamado “bono de salida” para quienes se registren y completen su salida del país antes del 31 de diciembre, según confirmó CBS News.

Además del pago, el programa incluye pasaje aéreo gratuito al país de origen y la condonación de ciertas multas civiles asociadas a permanecer ilegalmente en territorio estadounidense.

El proceso debe realizarse a través de la aplicación CBP Home, una plataforma rediseñada a partir de la antigua CBP One, que durante el gobierno de Joe Biden se utilizaba para gestionar citas de asilo y ahora funciona como herramienta de “autodeportación”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida como una alternativa menos costosa para el Estado y lanzó una advertencia directa a quienes no se acojan al programa.

“Los encontraremos, los arrestaremos y nunca podrán regresar”, dijo en Fox News.

EXCLUSIVE: @Sec_Noem announces DHS will give illegal migrants a $3,000 holiday stipend if they self-deport by December 31. pic.twitter.com/RxDwhJsTW1 — FOX & Friends (@foxandfriends) December 22, 2025

Según cifras oficiales, arrestar, detener y deportar a un migrante cuesta en promedio unos US 17.000, frente a un costo mucho menor si la salida es voluntaria.

El DHS asegura que quienes se inscriban en el programa son priorizados a menor nivel para arresto o detención, siempre que demuestren “avances significativos” hacia su salida, aunque no ha detallado con precisión cómo se evalúa ese cumplimiento ni cuánto dura esa protección.

La iniciativa forma parte de una campaña promovida durante las fiestas de fin de año, que ha incluido mensajes navideños en redes sociales y ha generado críticas de organizaciones religiosas y de derechos humanos.

De acuerdo con el gobierno, desde enero de 2025 1,9 millones de personas se han autodeportado, aunque esas cifras no han sido verificadas de forma independiente y no existe un desglose público sobre cuántos recibieron incentivos económicos.

Datos internos citados previamente por CBS indican que, en los primeros seis meses del segundo mandato de Trump, cerca de 150.000 personas fueron deportadas formalmente y unas 13.000 se marcharon de manera voluntaria.

