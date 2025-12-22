Crece la tensión: Rusia evacúa a familias de sus diplomáticos en Venezuela, según la AP

Fotografía de un monumento en conmemoración del 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial en La Victoria en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Rusia ha decidido evacuar a las familias de sus diplomáticos en Venezuela, según la agencia Associated Press, lo que encendió las alarmas en el país y añadió una nueva capa de tensión al pulso geopolítico con Estados Unido.

Según la AP, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso comenzó el viernes la evacuación de mujeres y niños de su misión diplomática en Caracas. La información fue confirmada por un funcionario europeo de inteligencia, quien aseguró que Moscú está evaluando la situación en Venezuela en “tonos muy sombríos”, una señal poco frecuente en la relación entre ambos aliados.

El lunes, más de diez vehículos con placas diplomáticas fueron vistos estacionados frente a la embajada rusa en Caracas, aunque no se observó la entrada o salida de personal. Para las primeras horas de la tarde, los vehículos ya se habían retirado, de acuerdo con la agencia. Ni el Kremlin ni la Casa Blanca respondieron a solicitudes de comentarios sobre la evacuación.

En paralelo, el canciller venezolano, Yván Gil, confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Según Gil, ambos reiteraron los “lazos fraternos, el respeto mutuo y la cooperación estratégica” entre Caracas y Moscú, informó la agencia estatal rusa TASS.

Durante la llamada, los dos diplomáticos también intercambiaron opiniones sobre lo que Gil describió como “la agresión y las flagrantes violaciones del derecho internacional” cometidas por Estados Unidos en el Caribe. Entre ellas, mencionó ataques contra embarcaciones, ejecuciones extrajudiciales y actos de piratería.

Lavrov, según TASS, expresó la solidaridad de Rusia con el pueblo venezolano y con el presidente Nicolás Maduro, y manifestó su “seria preocupación” por las acciones que Washington ha intensificado en la región.

La evacuación rusa ocurre en un contexto de creciente presión militar y económica de Estados Unidos. Informes del fin de semana de Reuters señalaron que la Guardia Costera estadounidense persigue actualmente un tercer petrolero sancionado en el Caribe, como parte de la campaña del presidente Donald Trump contra lo que su gobierno denomina la “flota oscura” de Venezuela, utilizada para evadir sanciones sobre la exportación de crudo.

El sábado, Estados Unidos confiscó el petrolero Centuries, con bandera panameña, tras la interdicción previa del Skipper el 10 de diciembre. Trump ha descrito estas acciones como parte de un “bloqueo” contra Venezuela y ha reiterado que el gobierno de Maduro enfrenta sus últimos días en el poder.

Mientras las operaciones se desarrollan en aguas internacionales, AP reportó que un buque identificado como parte de la flota continuó moviéndose entre refinerías venezolanas, incluida la de El Palito, al oeste de Caracas. En una playa cercana, la vida cotidiana seguía su curso, aunque marcada por el declive de la industria petrolera.

“Antes había nueve o diez tanqueros esperando en la bahía. Ahora, mire: uno solo”, dijo a AP Manuel Salazar, de 68 años.

