Maduro dice tener ocho millones de personas para enfrentar a EE. UU., pero las cifras lo contradicen

Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela participan en una caravana en Caracas. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Nicolás Maduro anunció un plan para defender con “armamento pesado y misiles” la “gran zona” entre Caracas, la capital del país, y el estado La Guaira, frente al mar Caribe, en momentos en los cuales Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas cercanas a la nación suramericana, visto por el chavismo como una “amenaza”.

“Aquí está el plan integral de defensa de todo el eje Caracas-La Guaira al detalle, calle por calle, comunidad por comunidad, armamento y sistema de arma por sistema de arma”, dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), mientras mostró ante las cámaras un mapa en el que aparecía delimitada una porción de la zona costera del país frente al Caribe.

El líder chavista también informó que un “parque de armas de los milicianos y milicianas” —como se conoce a los integrantes de la Milicia, componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana conformado por civiles con entrenamiento militar— está “ya instalado” y “funcionando”.

En ese sentido, aseguró que está en funcionamiento “todo el sistema de fusiles, armamento pesado y misiles”, con el fin, dijo, de defender “esta gran zona de Caracas-La Guaira y sus montañas hacia el mar Caribe”.

El plan, señaló, “no lo hizo un grupo de expertos”, sino que lo hicieron las “mentes pensantes del pueblo empoderado”, que reside en comunidades entre la capital y esa región costera, donde se ubican el Puerto de La Guaira y el principal terminal aéreo del país, el Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Según el Gobierno, más de ocho millones de personas se inscribieron en la Milicia durante el proceso de alistamiento activado por el líder chavista en agosto pasado —cuando comenzó la movilización estadounidense—, a lo que siguieron jornadas de adiestramiento y movilización.

En septiembre, se anunciaron las denominadas Unidades Comunales Milicianas en 5.336 zonas del país. Así, el Gobierno ha insistido en que las armas “las tiene el pueblo” y que el país está preparado para “cualquier guerra prolongada”.

La movilización aérea y naval que desde agosto pasado mantiene Estados Unidos en el Caribe ha escalado la tensión entre ambos países —sin relaciones diplomáticas desde 2019—, pues mientras Washington defiende el despliegue como parte de una operación contra el narcotráfico, Caracas denuncia una “amenaza” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Este lunes, Maduro aseguró que atacar “militarmente” a Venezuela sería “el fin político” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero se mostró dispuesto a hablar con él “face to face” (cara a cara). Trump declaró el domingo que “podría haber discusiones” con Maduro, “porque Venezuela quiere hablar”, mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

El problema con las cifras de Maduro

Si bien él dice que ocho millones de personas se unieron a la Milicia, no hay que dejar de lado el número de venezolanos que han salido del país a causa de la crisis política y socioeconómica. Los más recientes cálculos de ACNUR apuntan a que cerca de 7,9 millones de personas han salido del país con la idea de buscar mejores opciones de vida.

Por su lado, a corte de 2024, la proyección demográfica del Banco Mundial indicó que Venezuela tenía 28′405.543 habitantes, lo que significa que 7′891.241 han salido del país (27,78 %).

La mayoría de ellos (6,7 millones de individuos) ha sido acogida por otros países latinoamericanos y caribeños. De hecho, se estima que en Colombia hay cerca de tres millones de venezolanos. Pero del otro lado del Atlántico, dicha nacionalidad también es una de las tres más recurrentes en España.

A la par, los datos sobre el poder militar de Maduro se pueden cuestionar. Los misiles S-300, de fabricación rusa, son la tecnología más avanzada que tiene el régimen. La lista también incluye los cazas Su-30, los tanques T-72, los misiles antiaéreos Pechora y Buk, y los portátiles Igla-S, e incluso los fusiles de la familia Kalashnikov, todos fabricados en la época soviética y que le han dado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una imagen distintiva entre los militares de la región. Sin embargo, eso no es comparable con la fuerza militar de Estados Unidos.

La Fuerza Armanda Nacional Bolivariana cuenta con unos 235.000 efectivos activos, según estimaciones de la consultora Global Firepower, aunque otras fuentes hablan de aproximadamente 150.000 activos. A estos se suma la Milicia Bolivariana. Los principales proveedores de armamento son China y Rusia.

