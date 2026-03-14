Maduro no es de Colombia: EE. UU. no ha comprobado que haya nacido por fuera de Venezuela

No existe evidencia oficial ni judicial que respalde que Nicolás Maduro haya nacido en Colombia. De hecho, los registros oficiales venezolanos ubican su nacimiento en Caracas, el 23 de noviembre de 1962. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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Desde el derrocamiento por la fuerza de Nicolás Maduro, tras el ataque que llevó a cabo Estados Unidos en suelo venezolano, han circulado varias informaciones falsas, entre ellas una que apunta a que la Fiscalía de Nueva York confirmó que el exlíder chavista nació en Colombia. La verificación llevada a cabo por Cocuyo Chequea dejó ver los errores detrás de ese postulado.

Al chatbot del medio venezolano llamado “La Tía del WhatsApp”, disponible también en Telegram, llegó un mensaje que decía: “La Fiscalía de Nueva York ha concluido la investigación oficial que confirma el nacimiento de Nicolás Maduro en territorio colombiano, validando las pruebas presentadas históricamente por Guillermo Cochez”, exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, esto es falso, ya que no existe evidencia oficial ni judicial que respalde esa afirmación. Este rumor circula desde 2013, y desde 2016 suele difundirse acompañado de una supuesta cédula colombiana. Además de que no se hallaron registros oficiales ni documentos judiciales que respalden eso, no hay un medio de comunicación de peso que haya hecho eco de una comunicación oficial de la Fiscalía o de las autoridades de la ciudad que confirme esa supuesta investigación.

Al contrario, una publicación de Instagram de la unidad Chequéalo del medio venezolano El Diario mostró que ninguna autoridad estadounidense ni colombiana ha presentado documentos que acrediten que Maduro nació en Colombia. Citando a la periodista venezolana Maibort Petit, quien cubre temas judiciales en Estados Unidos, se aclaró que la Fiscalía de Nueva York no ha presentado documentos que demuestren que Maduro haya nacido en territorio colombiano.

Las versiones falsas sobre este tema han circulado en varias ocasiones en la última década. En enero de este año volvió a verse la imagen de una supuesta cédula colombiana de Maduro. Sin embargo, en julio de 2024, días antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, Cocuyo Chequea llevó a cabo una verificación de ello que mostró que era una imagen digital sin validez oficial.

De hecho, los registros oficiales venezolanos ubican el nacimiento de Nicolás Maduro en Caracas, el 23 de noviembre de 1962, y no existe documentación oficial que demuestre que tenga nacionalidad colombiana.

Además, en 2016, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió la sentencia No. 907 con la que confirmó que él es venezolano por nacimiento. La Silla Vacía, en una evaluación sobre la supuesta cédula de Maduro, dio con varias inconsistencias, como errores en fechas, firmas y formatos de documentos colombianos de la época.

La supuesta cédula del exlíder chavista, hoy preso en Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico, salió del documento de identidad de Hildefonso Cabra Barahona, el cual también es falso, ya que “se trata de una cédula modelo con modificaciones en sus datos para proteger a la persona real”, según le confirmó la Registraduría Nacional de Colombia al equipo periodístico de La Silla Vacía.

El origen de esta desinformación se remonta al año 2013, cuando Cochez aseguró públicamente que tenía documentos que demostrarían que Maduro había nacido en territorio colombiano.

En ese momento, Cochez afirmó que poseía una supuesta partida de nacimiento emitida en Cúcuta que indicaría que Maduro nació allí y no en Caracas. Según su versión, él habría sido llevado a Venezuela durante su infancia y tendría nacionalidad colombiana. Sin embargo, para ese momento, el director del Registro Nacional de Colombia, Carlos Alberto Arias, negó la autenticidad de ese documento.

Tiempo después, en febrero de 2026, la abogada Miguelina Pérez reprodujo la información falsa acerca de la investigación de la Fiscalía de Nueva York y la nacionalidad colombiana de Maduro. Hasta el momento, ese contenido ha tenido un alcance de más de 531.000 visualizaciones, ha sido reposteado más de 5.000 veces, tiene 10.000 me gusta y más de 650 comentarios de usuarios que celebran este supuesto hallazgo. Eso no solo ha circulado por la red social X, sino también por cadenas de WhatsApp.

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