Mundo
Venezuela

Maduro propone “refundar la Gran Colombia” en plena escalada con EE. UU.

Maduro revive la idea de la Gran Colombia en medio de la presión militar de EE. UU. y las advertencias de Trump a Petro.

Redacción Mundo
10 de diciembre de 2025 - 11:28 p. m.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso durante una marcha este miércoles, en Caracas (Venezuela).
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso durante una marcha este miércoles, en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ
En medio del aumento de tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro llamó este miércoles a “refundar la Gran Colombia”, el proyecto bolivariano que en el siglo XIX unió a los territorios de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador.

La propuesta la hizo durante una marcha en Caracas por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, donde apeló al simbolismo histórico compartido entre Caracas y Bogotá.

“Mi saludo desde las calles de Caracas al pueblo de Colombia. Más temprano que tarde tenemos que refundar la Gran Colombia”, afirmó el líder chavista.

En su discurso, Maduro se refirió a los colombianos como “hermanos y hermanas, hijos de un mismo padre, hijos de la misma espada y de la misma bandera: amarillo, azul y rojo”, evocando la figura de Simón Bolívar y el pasado común entre ambas naciones.

La declaración llega en un momento especialmente delicado. Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump había advertido que Gustavo Petro sería “el siguiente” en su presión militar, luego de semanas de ataques de EE. UU. contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, operaciones que Caracas denuncia como una “agresión” y que han dejado más de 80 muertos.

Trump aseguró que no descarta acciones más profundas dentro de Venezuela ni extender su ofensiva a países como Colombia y México. Ante este escenario, Maduro insistió en que “se acercan tiempos de unión gran colombiana” para enfrentar lo que calificó como amenazas estadounidenses.

La propuesta bolivariana de Maduro coincide con una idea que el propio presidente colombiano Gustavo Petro ya había mencionado meses atrás. En mayo, durante el discurso del Primero de Mayo, Petro planteó convocar una consulta popular que permitiría impulsar una “confederación de naciones como la antigua Gran Colombia” con Ecuador, Venezuela y Panamá, si los colombianos aprobaban las reformas que promovía su gobierno.

“Solo así terminarán los cien años de soledad”, afirmó entonces Petro.

La Casa Blanca ha asegurado que Maduro tiene “los días contados”, mientras el venezolano llama a “partirle los dientes” a cualquier agresión.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Mundo

Jorge López(60581)Hace 3 minutos
Dios mío, un hombre loco decidiendo los destinos de millones de personas!
