Trump dice que EE. UU. incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela

Foto de referencia en la que se observa un buque carguero de petróleo en el lago de Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE - Henry Chirinos

Estados Unidos incautó el miércoles un petrolero de gran tamaño frente a las costas de Venezuela, en una acción que marca un nuevo punto de inflexión en la campaña de “máxima presión” del presidente Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El propio mandatario confirmó la operación durante una reunión en la Casa Blanca, donde describió al buque como “el más grande jamás incautado”. Aunque no reveló el nombre del tanque ni su destino final, Trump insistió en que la intervención se realizó “por una muy buena razón”.

Reportes de Bloomberg y Reuters señalaron que la operación fue liderada por la Guardia Costera de EE. UU. y que la embarcación se dirigía a Cuba, donde la estatal Cubametales habría planeado vender el crudo a intermediarios de Asia. El barco viajaba sin información comercial rastreable y con su sistema de identificación apagado, una práctica común entre los llamados “shadow tankers” (petroleros que operan fuera de los circuitos normales de comercio marítimo).

📍Caribbean Sea



We have first video of the raid on the #Venezuelan (🇻🇪) “large [oil] tanker” by U.S. Forces (🇺🇸) in the Caribbean, with a joint mission between @USCG & @USNavy assets.pic.twitter.com/PiLRx1mQb4 https://t.co/BKtv65vbou — SA Defensa (@SA_Defensa) December 10, 2025

La incautación llega en medio de un clima de creciente tensión. En las últimas semanas, Trump ha intensificado sus amenazas contra Maduro, asegurando que sus “días están contados” y negándose a descartar una invasión terrestre al país sudamericano.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental ha aumentado de forma sostenida, incluyendo el envío del portaaviones USS Gerald Ford y ataques letales contra embarcaciones que Washington acusa de traficar drogas con apoyo del ejército venezolano.

Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, depende casi por completo de sus exportaciones de crudo para sostener su economía. Datos de Kpler indican que este año ha exportado alrededor de 749.000 barriles diarios, la mitad destinados a China. Estados Unidos aún importa cerca de 132.000 barriles por día.

Analistas consultados por Politico señalaron que la incautación incrementará la cautela entre navieras y podría dificultar la salida de crudo venezolano, lo que añadiría presión financiera a Caracas y alimentaría la volatilidad del mercado global.

El gobierno de Maduro denunció en el pasado acciones similares como un “robo descarado” y actualmente mantiene un despliegue militar adicional en la costa ante el riesgo de un ataque estadounidense.

Pese a los llamados de expertos de Naciones Unidas a frenar la escalada, Trump reafirmó que continuará con su ofensiva.

“Otras cosas están pasando”, dijo misteriosamente, insinuando nuevas acciones.

