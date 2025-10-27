Maduro quiere quitarle la nacionalidad a Leopoldo López: así reacciona la oposición

Leopoldo López lleva más de dos décadas haciendo oposición en Venezuela. Foto: EFE - Borja Sánchez-Trillo

El opositor venezolano Leopoldo López calificó este lunes en Madrid de “arbitrariedad” la propuesta de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad. Por su parte, Edmundo González, líder de la oposición, denunció la declaración del mandatario del oficialismo.

“Maduro, en otro acto de profunda arbitrariedad, anunció que me va a despojar de mi nacionalidad”, dijo López en una conferencia de prensa en Madrid, donde vive desde 2020, argumentando que esa propuesta “no tiene ningún sustento en la Constitución”.

Por su parte, González precisó que la afirmación de Maduro “vulnera los principios más básicos del derecho internacional“.

“La reciente amenaza contra Leopoldo López forma parte de una práctica cada vez más común en los regímenes autoritarios de la región”, agregó González (quien reclama la presidencia de Venezuela después de las elecciones en 2024 que fueron catalogadas por sectores de la comunidad internacional como fraudulentas).

“La identidad no es una concesión del poder, es un derecho que está siendo violado”, dijo el líder de la oposición.

“Millones de venezolanos que han huido del país viven hoy sin pasaporte ni cédula y sin posibilidad de renovar sus documentos”, agregó mientras enfatizaba en la falta de reconocimiento de los niños que “nacen en el exilio en condición de apátridas”.

¿Por qué le quieren revocar la nacionalidad a Leopoldo López?

Maduro pidió esta medida al Tribunal Supremo en un contexto donde acusó a López de promover una invasión militar de Estados Unidos a Caracas.

En respuesta, López aseguró que las acciones de presión de Washington al líder del oficialismo “no son contra Venezuela” sino contra el narcotráfico.

Además, el opositor explicó que su única nacionalidad es la venezolana. Dijo que no pleiteará contra la propuesta porque en su país “no hay un Tribunal Supremo de Justicia. Hay una ficción de justicia”, y que no esperaba “nada de ninguna institución” venezolana.

Preguntado si apoyaba una intervención militar estadounidense o los últimos movimientos de Washington contra Maduro, López respondió: “Sí estoy de acuerdo con que se hagan todas las acciones necesarias para neutralizar al Cartel de los Soles y a quien lo encabeza, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.

Washington desplegó desde agosto buques de guerra en el Caribe y lleva desde principios de septiembre una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes. También anunció su intención de enviar al Caribe el portaaviones más grande del mundo, y el presidente Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

López fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión acusado de incitar a la violencia en protestas antigubernamentales que dejaron 43 muertos y unos 3.000 heridos en 2014.

En 2017 recibió casa por cárcel y dos años después participó en un fallido alzamiento militar contra Maduro. Tras el fracaso del plan, se refugió en la casa del embajador español en Caracas, de donde escapó en 2020 rumbo a Madrid.

