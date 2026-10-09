La nueva imputación se suma a la que ya pesaba contra ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar cocaína a EE. UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. En el documento se…

La Fiscalía de Estados Unidos endureció este jueves su acusación contra el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al presentar nuevos cargos por conspiración para cometer torturas y extender la imputación de narcoterrorismo a la que fuera primera dama.

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Maduro y Cilia Flores: los vínculos con las FARC y el ELN en la nueva acusación de EE. UU.

La nueva imputación se suma a la que ya pesaba contra ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar cocaína a EE. UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. En el documento se menciona varias veces a las extintas FARC, a sus excomandantes y al ELN.

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Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos mientras afrontan el proceso.

Flores, acusada de narcotráfico

En el escrito, la Fiscalía incluyó también a Flores en la acusación por conspirar para cometer narcoterrorismo, que hasta ahora solo recaía sobre Maduro.

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Según la acusación, ambos conspiraron para distribuir y poseer, con intención de distribuir, "cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína" con la intención de proporcionar "algo de valor económico" a personas u organizaciones relacionadas con "actividades terroristas".

Entre ellas, la Fiscalía señala una supuesta cooperación con organizaciones designadas por EE.UU. como organizaciones terroristas extranjeras, como las FARC, algunas de sus facciones, el Tren de Aragua o el Cártel de Sinaloa. Según la acusación, Maduro y Flores se reunieron poco después de la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013, con los entonces dirigentes de las FARC, entre ellos Timochenko, Iván Márquez, Jesús Santrich, para hablar de una deuda que Maduro mantenía con la organización por su asociación en actividades de narcotráfico.

Maduro habría acordado vender minas terrestres y explosivos a las FARC para pagar al menos parte de esa deuda. El documento señala que la venta de minas continuó hasta aproximadamente 2015 y que Maduro facilitó su fabricación en Venezuela.

La acusación también sostiene que, alrededor de 2017, un funcionario venezolano ordenó transportar armas a cambio de cargamentos de cocaína procedentes de las FARC y el ELN. Además, describe operaciones entre 2022 y 2024 en las que cargamentos de cocaína eran trasladados a pistas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, desde donde salían hacia Venezuela en vuelos autorizados por funcionarios militares o en vuelos clandestinos.

Por otra parte, la Fiscalía afirma que jueces venezolanos recibían instrucciones para desestimar procesos contra integrantes de las FARC, incluidos casos relacionados con narcóticos, con el propósito de permitir que la organización siguiera operando en Venezuela sin interferencias.

La legislación federal estadounidense prevé una condena mínima de 20 años de prisión para el delito de narcoterrorismo y una máxima de cadena perpetua, en caso de ser declarados culpables.

Nuevos cargos por conspiración para torturar

Además, la nueva imputación de la Fiscalía de Estados Unidos recoge también un cargo por conspiración para cometer torturas.

La Fiscalía recoge nueve casos de "víctimas" del Gobierno de Nicolás Maduro para describir la estrategia de "represión y torturas" que, según sostiene, empleaba para mantenerse en el poder.

Estas presuntas torturas se infligieron contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. La imputación señala que la conspiración para cometer torturas se remonta al año 2006, cuando, supuestamente, comenzaron a utilizar a miembros de su equipo de protección para torturar e intimidar a aquellos que consideraban desleales o una amenaza.

Entre los relatos recogidos figuran el del familiar de una jueza presionada para impedir candidaturas opositoras, una persona interrogada por su relación con un funcionario contrario al Gobierno o un militar venezolano.

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Según la acusación, se llevaban a cabo prácticas que iban desde recluir a las víctimas en una habitación fría con luz y música constantes hasta descargas eléctricas, asfixias, golpes y amenazas contra otros familiares.

Tres estadounidenses entre las supuestas víctimas

Entre los casos descritos por la Fiscalía figuran los de tres ciudadanos estadounidenses que sufrieron abusos mientras aumentaban las tensiones entre Washington y Caracas.

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Uno de ellos sufrió presuntamente golpes, descargas eléctricas, asfixia, privación de alimentos y agua tras ser acusado de conspirar para asesinar a Maduro.

Mientras que otro, liberado el 15 de enero de 2026, tras el arresto de Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas, fue presuntamente amenazado por funcionarios venezolanos para que no denunciara las supuestas torturas que le habían infligido desde su detención casi un año antes.

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La ley federal establece una condena máxima de 20 años de prisión al delito de conspiración para cometer torturas, aunque puede alcanzar la cadena perpetua si las torturas causan una muerte.

El juez niega la prisión domiciliaria a Flores

La publicación de la nueva imputación se produjo el mismo día de una audiencia convocada por el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, en la que rechazó la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores, que alegó problemas de salud.

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El magistrado consideró que Flores representa un "fuerte riesgo" de fuga y subrayó la gravedad del caso para justificar su decisión. En la nueva acusación, Flores fue señalada de negociar con grupos asociados al ELN en 2007 ofreciendo contratos con la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.

Maduro y Flores, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su arresto en enero, se declararon no culpables de los cargos que enfrentaban antes de esta nueva imputación.

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