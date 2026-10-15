Las acusaciones incluyen presuntos abusos contra personas privadas de la libertad, entre ellos simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas, incluso contra ciudadanos estadounidenses. Ambos rechazaron los señalamientos, que se suman a los cargos previos que enfrentan en…

El antiguo líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este jueves ante un tribunal de Nueva York, donde enfrentan nuevos cargos por presuntamente conspirar para cometer actos de tortura contra detenidos en Venezuela.

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Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de nuevos cargos por tortura en EE. UU.

Las acusaciones incluyen presuntos abusos contra personas privadas de la libertad, entre ellos simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas, incluso contra ciudadanos estadounidenses. Ambos rechazaron los señalamientos, que se suman a los cargos previos que enfrentan en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas.

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Durante la audiencia, el juez Alvin Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dejó constancia de la declaración de no culpabilidad de Maduro.

Durante la audiencia, Maduro aseguró, por medio de un intérprete, que había leído las nuevas imputaciones, pero las calificó como una recopilación de señalamientos falsos que ya habían sido formulados en su contra. El antiguo líder del régimen venezolano rechazó la totalidad de los cargos. Ante su declaración, el juez Alvin Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, intervino para dejar constancia de que se declaraba no culpable.

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Cilia Flores también negó las acusaciones en su contra y afirmó ante el tribunal que es inocente. Su declaración se produjo días después de que el juez rechazara su petición de cumplir la detención bajo arresto domiciliario. Flores cumple 70 años este miércoles.

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