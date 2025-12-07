Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela

Marchas en apoyo al Nobel de María Corina Machado: así se vivió la jornada

Cientos de personas se congregaron en marchas alrededor del mundo, respondiendo a la convocatoria de la opositora venezolana María Corina Machado por la “Marcha Mundial por la Paz y la Libertad”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
07 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
AME6464. BOGOTÁ (COLOMBIA), 06/12/2025.- Personas participan en la marcha "por la paz y la libertad" en Venezuela, en conmemoración al Nobel de la Paz que será entregado el 10 de diciembre a la líder antichavista María Corina Machado, este sábado, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Vínculos relacionados

¿Amnistía para Bolsonaro? Lo que su hijo pide para retirar su candidatura presidencial
Fallas técnicas y reclamos de reconteo: así avanzan las elecciones en Honduras
Explosión frente a sede policial en México deja cinco muertos

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Venezuela

Nobel de Paz

María Corina Machado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.