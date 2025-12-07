Explosión frente a sede policial en México deja cinco muertos

Imagen de referencia de la policía mexicana.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al menos cinco muertos dejaron la explosión de un auto el sábado frente a las instalaciones de la policía en un pueblo del convulso estado de Michoacán, en el oeste de México, informaron las autoridades, que reportaron otros tres heridos.

Le recomendamos: Sheinbaum dice que la reunión con Trump fue “muy bien” y trabajarán en temas comerciales

La fiscalía estatal subió de tres a cinco la cifra de fallecidos, tres de ellos policías locales.

Varios grupos narcotraficantes operan en la región, entre ellos los poderosos Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Nueva Familia Michoacana, que el gobierno estadounidense de Donald Trump designó “organizaciones terroristas extranjeras”.

En Michoacán, el asesinato en octubre de un popular alcalde y de un líder limonero provocó multitudinarias protestas y llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a lanzar un plan de seguridad para el estado, en el que fueron desplegados más de 10.000 soldados.

Le podría interesar: EE. UU.: Corte Suprema dirá si Trump tiene poder para acabar con la ciudadanía por nacimiento

La explosión del sábado ocurrió poco antes del mediodía frente a la sede de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, con costas en el Pacífico, según dijo en X la fiscalía general de México, que tomó el caso.

Este domingo efectivos de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada del gobierno federal llegaron al lugar para investigar lo ocurrido.

Lea también: Giovanni Mosquera, el primer líder del Tren de Aragua en la lista de los más buscados del FBI

Según los informes, la onda expansiva del estallido destruyó al menos cinco autos que se encontraban cerca y dañó varios inmuebles. El fuerte estruendo se percibió en distintos puntos del municipio, resguardado ahora por fuerzas de seguridad federales.

Los ataques con coche bomba son inusuales en México, pero en octubre ocurrió uno en el vecino estado de Guanajuato, que dejó tres agentes heridos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com