Fallas técnicas y reclamos de reconteo: así avanzan las elecciones en Honduras

Una persona vota este domingo, en San Antonio de Flores, El Paraíso (Honduras). Foto: EFE - Wilfredo Antunez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras en representación del gobernante Partido Libre, denunció este domingo fallas de seguridad en el sistema electrónico de transmisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Le recomendamos: ¿Qué ocurre con las elecciones en Honduras? 18 horas sin progreso en el conteo de votos

Concretamente, Ochoa se refirió a un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema.

Señaló que la empresa responsable de la transmisión preliminar de votos reconoció que en el módulo de divulgación de los resultados electorales se produjo una variación en el “hash” (etiqueta o numeral), aunque aseguró que el código fuente “no se había modificado”.

Por esta y más fallas anunciadas dentro del proceso electoral, que empezó el pasado 30 de noviembre, el Partido Nacional de Honduras exigió el sábado, 6 de diciembre al CNE que acelerara el conteo de votos tras más de 24 horas de inactividad en el conteo, según Infobae.

Le podría interesar: ¿Manipulación de votos en Honduras? Esto es lo que denuncia el candidato Salvador Nasralla

Asimismo, María Antonieta Mejía, fórmula vicepresidencial del Partido Nacional, cuestionó con dureza la posición asumida por el Partido Liberal tras la solicitud de nulidad del escrutinio presidencial presentada por Libre.

“El Partido Liberal se está prestando para revivir a Libre y le quieren dar una bofetada a la democracia solicitando la nulidad del proceso electoral”, afirmó Mejía durante un acto de recepción de actas electorales.

También puede leer: “Falla técnica” impide conocer resultados en Honduras: la empresa del conteo es colombiana

Por su parte, Salvador Nasralla, aspirante presidencial del Partido Liberal, insistió el viernes 5 de diciembre que, de acuerdo con el conteo particular de su agrupación, lideran las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.

Sin embargo, el escrutinio de votos sigue paralizado desde la tarde del viernes, sin que el CNE haya aclarado las razones de la detención. Con el 88,02% de las actas procesadas, Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional lidera con 1.132.321 votos (40,19%), seguido por Salvador Nasralla del Partido Liberal con 1.112.570 sufragios (39,49%), según infobae.

En el contexto de la crisis electoral, Rixi Moncada, candidata del partido Libre, impulsó una acción de nulidad administrativa contra el escrutinio presidencial, denunciando un “desastre” en el sistema TREP.

Le sugerimos: Trump libera al “narcopresidente” de Honduras: Juan Orlando Hernández sale de prisión

Edeson Javier Argueta, representante legal de Libre, exigió al CNE aceptar la solicitud, convocar una audiencia y, si procede, ordenar la repetición de la votación presidencial en todas las Juntas Receptoras de Votos, según France 24.

Al mismo tiempo, Nasralla alertó sobre “inconsistencias y errores graves” en más de 5.000 actas y reclamó una revisión exhaustiva, que podría implicar conteo voto por voto.

De hecho, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras hizo este sábado un llamamiento a que se agilice el escrutinio de las elecciones que llevan una semana sin resolverse.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com