Rubio: Maduro se enfrentará a la justicia de EE. UU. y no habrá más ataques en Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una rueda de prensa en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE - Departamento de Estado de EEUU

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.

“Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, indicó en X el senador Lee sobre su conversación con Rubio.

El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para “proteger a personal estadounidense de ataques inminentes”, pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

Lee aseguró que Rubio le dijo en su llamada que “no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia”.

Le recomendamos: Diosdado Cabello reaparece: pide calma al grito de “traidores nunca”

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que Estados Unidos ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

“La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en el que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (hora de Colombia) desde Mar-a-Lago (Florida).

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com