María Corina Machado apunta a elecciones en Venezuela en 2027 y pide acelerar la transición

Durante la primera rueda de prensa de la opositora desde su regreso a Venezuela, este jueves, Machado afirmó…

María Corina Machado aseguró que Venezuela debe avanzar hacia unas elecciones presidenciales en 2027 y sostuvo que la transición democrática en el país es irreversible. La dirigente opositora vinculó ese horizonte electoral con la hoja de ruta presentada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió que habrá comicios, pero sin anunciar una fecha para convocarlos.

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Durante la primera rueda de prensa de la opositora desde su regreso a Venezuela, este jueves, Machado afirmó que las declaraciones de Rubio permiten entender los plazos previstos por Washington para avanzar hacia una transición democrática.

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“El secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027”, afirmó.

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La líder opositora sostuvo que el proceso debe avanzar de manera organizada y pacífica, pero también responder a la urgencia de un país que, según dijo, atraviesa una situación crítica. En su intervención, insistió en que Venezuela cuenta con una ciudadanía preparada para asumir el cambio político y participar en la construcción de una nueva etapa democrática.

Machado propone preparar el camino electoral

Como parte de sus planes para impulsar la transición, Machado anunció una iniciativa dirigida a actualizar y depurar el registro electoral, con el propósito de garantizar que todos los venezolanos con derecho al voto puedan participar en las próximas elecciones presidenciales.

La dirigente también planteó un proceso de participación ciudadana para discutir las bases institucionales de una nueva Venezuela. Según explicó, la propuesta contempla asambleas en las que los ciudadanos, tanto dentro como fuera del país, puedan debatir sobre asuntos como la justicia, la educación, la salud y la relación entre el Estado y la ciudadanía.

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Machado defendió que la transición no debe limitarse a acuerdos entre las élites políticas, sino que debe incorporar a amplios sectores de la sociedad. Para ella, la legitimidad de las instituciones futuras dependerá de que se construyan con participación ciudadana y mediante consensos nacionales.

La dirigente también reiteró que la liberación de los presos políticos, civiles y militares, y el desmantelamiento del aparato represivo del Estado son prioridades para avanzar hacia la democracia.

En ese sentido, afirmó que todavía hay cientos de personas encarceladas y prometió que, en una eventual nueva etapa política, habrá memoria, justicia y reparación para las víctimas de la represión.

La hoja de ruta de Estados Unidos y las dudas sobre la fecha

Las declaraciones de Machado coinciden con el planteamiento de la administración de Donald Trump sobre la necesidad de reformar las instituciones venezolanas antes de celebrar elecciones consideradas legítimas.

Rubio ha defendido cambios en el sistema judicial y electoral, incluidos el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Washington sostiene que las instituciones actuales deben transformarse para garantizar condiciones adecuadas para unos nuevos comicios.

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Machado interpretó esa secuencia como una hoja de ruta que apunta a las elecciones presidenciales en 2027. Sin embargo, las declaraciones del secretario de Estado no equivalen a una convocatoria electoral oficial ni establecen por sí mismas una fecha definitiva para la votación.

Por su parte, Delcy Rodríguez aseguró este jueves que en Venezuela habrá elecciones, organizadas por una autoridad electoral renovada, pero no precisó cuándo se celebrarán. La presidenta encargada defendió la necesidad de avanzar en una serie de objetivos políticos e institucionales antes de concretar el calendario electoral.

Así, mientras Machado busca movilizar a la ciudadanía y preparar las condiciones para una transición democrática, todavía persisten interrogantes sobre los plazos, las garantías electorales y los cambios institucionales necesarios para convocar los comicios.

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El horizonte de 2027 planteado por la dirigente opositora marca una referencia para el debate político venezolano, pero su concreción dependerá de los pasos que se adopten en los próximos meses y de las condiciones en las que se organice el proceso electoral.

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