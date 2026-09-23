"Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir", denunció el equipo de la exdiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido, confirmó este martes a EFE su equipo.

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María Corina Machado iba de regreso a Venezuela y se lo impidieron, denuncia su equipo

Con estos tres nuevos intentos, ya son "al menos siete" las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicó su equipo.

Uno de los intentos más recientes fue después del devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

El 29 de junio, la líder opositora denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde Ciudad de Panamá, ya que planeaba viajar a Venezuela para apoyar a las víctimas de los sismos.

Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump habría impedido a Machado regresar a la nación suramericana.

Sin embargo, posteriormente, el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU., Cartwright Weiland, aseguró en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el retorno de Machado a Venezuela.

"Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver", aseguró Weiland el 15 de julio pasado.

Todo esto ocurre en un contexto de desconcierto entre la oposición venezolana por la nula presencia que la Casa Blanca le ha dado a Machado en el plan de transición que Washington ha trazado para el país caribeño.

Desde el ataque contra Venezuela en el que Nicolás Maduro fue capturado y 100 personas murieron según cifras que el régimen dio en su momento, Trump y Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro y luego asumiera como presidenta interina, mantienen una estrecha relación.

Durante estos meses, Rodríguez ha gobernado bajo la presión de Estados Unidos, impulsando reformas al sector de hidrocarburos y firmando acuerdo como el histórico pacto petrolero que le dio al país norteamericano acceso a al menos 65.000 millones de barriles de reservas de petróleo.

Al tiempo, el régimen ha llevado a cabo nuevas liberaciones de presos políticos y desbloqueado medios de comunicación que fueron restringidos arbitrariamente y sin explicación desde hace varios años. No obstante, en el panorama sigue sin haber una fecha cierta para unas nuevas elecciones en Venezuela.

Rodríguez y Trump sostuvieron una inédita reunión en Nueva York este mismo martes, donde ambos se encuentran para la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin que haya trascendido el contenido del diálogo.

Entretanto, ciudadanos venezolanos protestaron en Nueva York y Caracas en rechazo a la presencia de Rodríguez en la ONU y su agenda diplomática, pues no consideran que los represente.

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