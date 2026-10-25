María Corina Machado regresó a Venezuela

#AHORA | @MariaCorinaYA llega a la Iglesia de Santa Rosa, en #Lara , para agradecer a la Divina Pastora por su regreso a Venezuela, luego de diez meses fuera del país. ¡Con fe y de la mano de Dios, se reencuentra con los venezolanos y su tierra! Bienvenida, @MariaCorinaYA , tu… pic.twitter.com/Cfuv0BwYmD

Minutos después la plataforma de Machado, Comando con Venezuela, compartió imágenes de la líder opositora llegando a una iglesia en el estado Lara.

"Estoy aquí. Con ustedes". Ese fue el mensaje que la líder opositora María Corina Machado compartió este domingo a través de su cuenta de X. El trino fue posteriormente replicado por Edmundo González, considerado por la oposición mayoritaria como presidente electo de Venezuela.

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"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano", confirmó el ganador de las elecciones de 2024.

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano.



Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!



Muy pronto estaré con… https://t.co/2y2oWdy46W — Edmundo González (@EdmundoGU) October 25, 2026

"Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", indicó González, actualmente exiliado en España.

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En septiembre pasado, el equipo de Machado había denunciado que en ocho ocasiones la líder opositora, quien permanecía en Panamá, había intentado regresar a su país, pero que de distintas maneras se lo habían impedido.

Tras meses en la clandestinidad, Machado había salido de Venezuela en diciembre de 2025 mediante una operación secreta y marítima, con el apoyo de Estados Unidos, para poder viajar a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz.

La opositora luego visitó varios países, entre ellos Estados Unidos, en donde le dio la medalla del Nobel a Donald Trump. Al decantarse por negociar con la líder chavista Delcy Rodríguez, Washington posteriormente dejó a Machado al margen el proceso de transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York, en donde enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo y tortura.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", declaró Trump esta mañana a reporteros en Washington luego de que trascendiera la noticia sobre su regreso a Venezuela.

En junio de este año, el Wall Street Journal reportó que Machado había emprendido el viaje hacia Venezuela desde Estados Unidos ese mismo mes, pero una orden de Washington la habría obligado a abortar su misión. Funcionarios de la administración de Donald Trump le habrían pedido que diera vuelta cuando su vuelo privado, que iba desde Virginia hacia Curazao, sobrevolaba Carolina del Norte. Machado supuestamente obedeció.

En días pasados, empezó a correr el rumor de que María Corina regresaría para unirse a las manifestaciones convocadas en Venezuela para conmemorar los tres años de las elecciones primarias de octubre de 2023, que Machado ganó. Posteriormente, el régimen de Maduro le impidió participar en las elecciones del año siguiente, para las que la oposición se inclinó por Edmundo González.

No se sabe exactamente cuándo ni de qué manera llegó Machado a Venezuela.

Según David Andalete, corresponsal de ABC en la Casa Blanca, el retorno de la líder opositora fue posible "gracias a una operación diplomática en la que han participado varios países y que ha contado con el conocimiento de Estados Unidos. Hace dos semanas pregunté a Trump por su regreso y me respondió que todo iba a salir bien. El plan ya estaba en marcha. Sin el visto bueno de Washington, esta operación no habría sido posible".

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