María Corina Machado se reunió el viernes con Donald Trump, según informó la Casa Blanca

Donald Trump y María Corina Machado durante su reunión en la Casa Blanca. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Casa Blanca confirmó que María Corina Machado se reunió el viernes 6 de marzo con Donald Trump por “petición” de la opositora.

“Como ha dicho el presidente Trump, Delcy Rodríguez está haciendo un gran trabajo. La relación con Venezuela es profesional y productiva. El presidente Trump se reunió con la señora Machado como cortesía y a petición de ella”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Le recomendamos: Trump reconoce formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela; ella le agradece

El jueves, el Departamento de Estado de EE. UU. reveló un acuerdo con las autoridades interinas de Venezuela para restablecer las relaciones diplomáticas y consulares.

Este avance, según el anuncio oficial, “facilitará la colaboración mutua en la promoción de la estabilidad, el apoyo a la recuperación económica y los progresos hacia la reconciliación política en el país”.

Donald Trump ha elogiado a Rodríguez, figura clave del régimen de Maduro, sin mostrar apoyo explícito a María Machado.

Le podría interesar: Estados Unidos anunció que restablece oficialmente relaciones por completo con Venezuela

A inicios de año, durante una visita a la Casa Blanca, Machado le entregó personalmente al presidente su Premio Nobel de la Paz, otorgado por la Fundación Nobel “por su labor incansable en la defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición pacífica y justa desde la dictadura hacia la democracia”.

Sin embargo, no se conocen los detalles de los temas tratados en la reunión, y María Corina Machado no se ha pronunciado al respecto.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com