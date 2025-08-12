Martha Lía Grajales: ¿quién es la activista acusada por el régimen de Maduro?

Martha Lia Grajales hablando con personas del movimiento "Madres en defensa de la verdad" con el que exigen la liberación de presos políticos. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

El régimen de Nicolás Maduro confirmó la detención de la activista colombo-venezolana Martha Lia Grajales, luego de que esta protestara en contra del líder chavista en frente de las oficinas de las Naciones Unidas en Caracas el pasado 8 de agosto.

🔑Las claves sobre Martha Lia Grajales (por si tiene afán)

Martha Lía Grajales fue detenida en Caracas tras protestar contra Nicolás Maduro frente a la ONU.

Es acusada de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación.

Cofundadora del colectivo SurGentes y activista por los derechos humanos con más de 15 años de trayectoria.

Integró campañas por la liberación de presos políticos y trabajó en la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

Venezuela y Cuba encabezan la lista de países latinoamericanos con más presos políticos, según Foro Penal.

El lunes 11 de agosto, el Ministerio Público de Venezuela afirmó que la líder comunitaria fue privada de su libertad “por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”.

📌 ¿Quién es Martha Lia Grajales?

Martha Lia Grajales es una activista por los derechos humanos nacida en Colombia y con nacionalidad venezolana. Es la cofundadora del colectivo SurGentes, el cual se dedica a la “investigación, educación, acompañamiento popular, asistencia técnico-política e incidencia en políticas públicas, en los campos de democratización de la sociedad y derechos humanos”, según su página web.

Grajales tiene más de 15 años de trayectoria. Formó parte de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y, durante el último año, participó activamente en la campaña del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, una organización dedicada a exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela.

También coordinó la cátedra de derechos humanos en la Universidad Nacional Experimental de Venezuela e hizo parte de la Comisión Presidencial para el Desarme.

COMUNICADO | Surgentes denuncia montaje judicial en el caso de Martha Lía Grajales



Lee en el 🔗 https://t.co/sn9IyRdVsi pic.twitter.com/S7PccWhJQF — SurGentes (@SurgentesDDHH) August 12, 2025

👉 ¿Por qué importa?

Martha Lia Grajales se une a la larga lista de presos políticos que hay en Venezuela. La ONG Foro Penal afirma que hay más de 850 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Esto convierte a Venezuela, junto con Cuba, en uno de los países de Latinoamérica con tener la mayor cantidad de detenidos políticos, según El País.

