ONU exige liberar a Martha Lia Grajales, acusada de “incitación al odio” en Venezuela

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, exigió este lunes “la liberación inmediata” de la activista de derechos humanos Martha Lia Grajales, a quien la justicia venezolana procesa por “incitación al odio” y “conspiración”.

el Ministerio Público del régimen confirmó durante la tarde del 11 de agosto que presentó e imputó ante un tribunal a Martha Lia Grajales.

“Su familia y su abogado deben ser informados sobre su situación y su lugar de detención. Sus derechos humanos deben ser respetados”, escribió Türk en la red social X.

La activista de derechos humanos colombovenezolana Martha Lia Grajales, quien dirige la ONG SurGentes, fue arrestada el viernes 8 de agosto poco después de una manifestación a favor de los detenidos en el contexto de la crisis poselectoral venezolana frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas, denunciaron varias organizaciones.

La Fiscalía de Venezuela informó este lunes que fue detenida “tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República”.

A Grajales “se le ha dictado privativa de libertad por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”, indicó el Ministerio Público venezolano en un mensaje en su cuenta de Instagram.

SurGentes había denunciado que una protesta convocada el martes 5 de agosto frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue dispersada por “un grupo parapolicial de unas 70 personas”, como se conoce a colectivos afines al gobierno.

Posterior a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por la oposición, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales unos 2.000 han sido excarcelados a la fecha, según cifras oficiales.

Los detenidos son procesados por delitos como “incitación al odio” y “terrorismo” que pueden acarrear penas de entre 10 y 30 años, la máxima en Venezuela.

Respuesta del Ministerio Público de Venezuela

A través de un comunicado, este 11 de agosto, el Ministerio Público de Venezuela confirmó que Martha Lía Grajales fue privada de su libertad “por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”.

El Ministerio también respondió frente a las acusaciones de estar violando los derechos humanos de la activista.

“El Ministerio Público como garante de la justicia y los derechos humanos velará por el cumplimiento de las garantías al debido proceso que consagra la Constitución”, aseguró el Ministerio Público por medio de Instagram.

