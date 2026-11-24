En materia de libertad de expresión señalaron que iniciarán el proceso de "actualización y regularización de concesiones en el espectro radioeléctrico" para Venezolana de Televisión, Venevisión, Televen, Globovisión y la red de…

El cuarto ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo fue un comunicado similar al emitido al término de la tercera ronda, cuando las delegaciones del chavismo y la Asamblea Nacional de 2015 hablaron de acuerdos para modificar leyes, lo mismo que expresaron en el comunicado la noche de este lunes 23 de noviembre.

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En materia de libertad de expresión señalaron que iniciarán el proceso de "actualización y regularización de concesiones en el espectro radioeléctrico" para Venezolana de Televisión, Venevisión, Televen, Globovisión y la red de emisoras de Fe y Alegría, a la que en el año 2024 le quitaron la concesión y confiscaron los equipos en la ciudad de Maturín, Monagas, por entrevistar a la líder opositora María Corina Machado.

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Además, exhortaron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a evaluar las medidas administrativas en el sistema de televisión por suscripción, aunque sin detallar a qué canales, a los que durante 2024, retiraron de la parrilla, entre ellos la señal del canal público alemán DW.

En el tema del oro venezolano en el Banco de Inglaterra anunciaron que sostendrán "reuniones con altos funcionarios del Reino Unido", aunque todavía no se conoce cómo se hará el desbloqueo de los lingotes que se encuentran en esa entidad en Londres.

Reforma de la Ley contra el terrorismo

Ahora, se proponen un proceso de consulta nacional con todas las organizaciones con fines políticos para "trabajar en la reforma de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones". Este proceso se realizará con énfasis en:

Revisión del estatatus de las organizaciones con fines políticos; avanzar en el proceso de actualización y revalidación de los partidos, así como "actualizar los requisitos para la conformación de organizaciones con fines políticos; revisar el porcentaje de las nóminas de integrantes de los partidos y los plazos establecidos para la conformación de partidos políticos".

Se comprometen en darle acceso a todos los dirigentes y organizaciones a los medios públicos y privados, la creación de la Defensoría de las Garantías Políticas y promover la paridad de género en los partidos.

Ley del odio, TSJ y más buenas intenciones

Sobre la reforma de la Ley contra el Odio informaron que la mesa de diálogo se sumará al "proceso de consulta nacional con el fin de despenalizar conductas, establecer definiciones claras que resuelvan la discrecionalidad en su aplicación y fortalecer medidas socioeducativas y administrativas, garantizando el cambio estructural de un enfoque punitivo a un enfoque formativo para la convivencia democrática, la paz y el respeto".

Saludaron el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras el cierre de las postulaciones que calificaron como un "desarrollo impecable" y por el "récord de 1.343 personas postuladas".

Por último, dijeron que continuarán las discusiones para la reforma de la Ley Orgánica de Contraloría e iniciar en la próxima sesión del Parlamento controlado por el chavismo una discusión sobre la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela".

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