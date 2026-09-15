Reclaman más transparencia en negociaciones con el chavismo en Venezuela

El politólogo Miguel Barone, quien está al frente de la organización Gritemos con Brío, dijo en entrevista con El Pitazo que ante la opacidad con la que el chavismo acostumbra a proceder, l os representantes opositores deberían dar un paso al frente sobre cómo se desarrolla la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las negociaciones entre la delegación opositora, representada por la Asamblea Nacional de 2015 , y el chavismo debe ser más transparente sobre el avance o no de los acuerdos alcanzados en el primer ciclo de conversaciones.

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Los delegados que están en el exilio volvieron la noche del domingo a Venezuela. Tanto Dinorah Figuera como Jorge Millán explicaron que al final de esta segunda ronda informarán sobre los avances alcanzados en esta materia, pero la realidad es que solo se ha reformado el artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ para ampliar el comité de postulaciones judiciales con 12 miembros de la sociedad civil, pero se mantuvo a 11 parlamentarios en ese grupo que se encarga de preseleccionar a los candidatos a magistrados.

Esto, aunque la Constitución venezolana establece en su artículo 270 que el comité debe ser conformado por miembros de la sociedad civil, pero no habla de la inclusión de diputados, una práctica que a lo largo de 27 años de chavismo ha permitido que se nombren magistrados proclives a Miraflores.

Reclaman transparencia sobre avances en tema del TSJ

«Por ejemplo, se hace la reforma la del TSJ en la Asamblea Nacional, pero lo único que hicieron es mantener a los diputados que forman parte del comité de postulaciones, pero no se habla todavía quiénes van a ser los integrantes de la sociedad civil que van a estar allí para que sea balanceada», destacó Barone.

Figuera compartió el pasado 10 de septiembre un video en el que conversa desde el exterior con abogados del estado Mérida, a quienes explicó el alcance de los acuerdos y cómo esperan que los juristas se incorporen tanto para que haya representación de la sociedad civil independiente en el comité, como para los que integrarán el comité de expertos, un grupo externo que, según han dicho desde finales de agosto pasado, lo conformarán quienes cumplan con los mismos requisitos para quienes aspiran a ser magistrados.

En sus redes sociales, Jorge Millán, otro de los delegados opositores, ha dicho que está ahora en manos de los juristas «dar un paso al frente» para que se incorporen a estas dos instancias.

El Pitazo conoció que también han consultado a los decanos de las facultades de ciencias jurídicas del país, pero de esas conversaciones no ha trascendido información.

Entre las interrogantes que mencionó Barone sobre el proceso dijo que no se conoce el avance de las mesas técnicas, «quiénes serán el comité de expertos, los miembros de la sociedad civil en el comité de postulaciones. Allí hay un trabajo inmenso que hacer, si el chavismo va a continuar en su dinámica de la opacidad, los que no deberían ser opacos en ese sentido son los miembros de la Plataforma Unitaria que forman parte del proceso de la negociación», insistió.

Reconoció que lograr un TSJ independiente sería en este momento una tarea «cuesta arriba», aunque si espera que sea un alto tribunal «balanceado» para poder sacar adelante unas elecciones transparentes, lo cual evitará se repita lo ocurrido el 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro pero no mostró las actas de votación, algo que sí hizo la oposición para demostrar el triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia.

Barone agregó que «tienen que genuinamente dar la cara, decir qué cosas se han cumplido y cuáles no, sobre todo entendiendo en que no estamos en el escenario usual de una negociación en el que por una pataleta el chavismo se paraba de la mesa y no pasaba nada, porque ahora hay un intermediario como Estados Unidos que se supone que está poniendo un contrapeso importante para que las cosas salgan», recordó.

Una nueva alianza opositora sale a la palestra

Este mismo lunes, 14 de septiembre, el coordinador de organización de Vente Venezuela, Henry Alviárez, ratificó que siguen teniendo a Estados Unidos como un aliado en el proceso de cambio del país, pero insistió en que «sus intereses que están puestos en el tema económico en el país solo se pueden aprovechar si hay democracia. Sino hay seguridad jurídica, sin un sistema legitimado de gobierno, olvídense que los inversionistas dentro y fuera van a venir», destacó en una entrevista que compartió el Comando Con Venezuela en sus redes sociales.

Recalcó que «para Estados Unidos es fundamental que Venezuela vuelva a los senderos democráticos», cuando periodistas le consultaron sobre una posible reunión entre Delcy Rodríguez y Donald Trump como se especula se realizará si la administradora del poder en el país viaja a la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista dentro de poco más de una semana.

A la par de la llegada de la delegación opositora, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil anunciaron este lunes el lanzamiento de la «Alianza por Venezuela», una coalición en la que por ahora hay incorporados ocho partidos políticos que no forman parte de la Plataforma Unitaria Democrática, pero que también respaldan el liderazgo de María Corina Machado. Noel Álvarez, quien será el primer vocero de este grupo, aseguró que nacieron del Manifiesto de Panamá, al tiempo que ratificaron a la Nobel de la Paz 2025.

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Demandaron un cronograma electoral, elecciones presidenciales y parlamentarias al tiempo que reiteraron que Machado es quien debería ser quien negocie con el chavismo como se acordó en Ciudad de Panamá en mayo pasado, tras sendas reuniones en las que la exdiputada se reunió por separado con representantes de la Plataforma y con organizaciones que no hacen vida en la alianza opositora.

«Son momentos muy complejos. Que haya plazos largos de alguna u otra forma es un contraste con el inmenso sentir de los venezolanos de que haya un cambio político, que podamos dirimir este conflicto en elecciones limpias, verificables, con actores sino imparciales al menos balanceados como árbitros para alcanzar la transición a la democracia que tanto necesita el país», manifestó Barone.

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Machado reclama calendario electoral

Machado, entrevistada por Democratas Review, manifestó que la agenda es «clara» para quienes la respaldan. «Para nosotros, los venezolanos, la agenda está clara. Sabemos con precisión lo que queremos, comenzando por un cronograma electoral que incluya una fecha concreta para la celebración de elecciones libres y transparentes», demandó.

También citó al Departamento de Estado de Estados Unidos, el que está al frente del proceso de negociaciones entre el chavismo y la AN de 2015, sobre que a finales de este año se tendría un nuevo CNE y un TSJ.

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Agregó que sólo con un gobierno democrático en Venezuela se podrá tener estabilidad en el hemisferio occidental, lo que beneficiará no solo a Estados Unidos sino a Europa misma.

«Para decirlo de la manera más sencilla: al presidente de Estados Unidos, al pueblo estadounidense, pero también a todas las fuerzas democráticas occidentales, comenzando por Europa, solamente puedo decirles que la transición democrática en Venezuela es el mejor negocio posible para todos», sostuvo.

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