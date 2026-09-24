"Riesgo extremo de fuga": Fiscalía de EE. UU. rechaza arresto domiciliario para Cilia Flores

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó la noche del 23 de septiembre su oposición a que Flores…

La Fiscalía federal de Nueva York pidió rechazar la solicitud de libertad provisional de Cilia Flores al considerar que existe «un riesgo extremo de fuga» y peligro para la comunidad. Los fiscales sostienen que la pena mínima de 40 años que enfrenta, los recursos económicos a los que tendría acceso y sus presuntos vínculos con personas aún en Venezuela hacen insuficiente el régimen de arresto domiciliario propuesto por su defensa.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó la noche del 23 de septiembre su oposición a que Flores abandone el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y espere el juicio en una residencia privada.

Publicidad

«A sus 69 años, enfrenta la posibilidad muy real de pasar el resto de su vida en prisión», argumentó la Fiscalía, que pidió mantenerla detenida mientras avanza el proceso.

Flores y Nicolás Maduro, su esposo y coacusado, se han declarado inocentes. Las afirmaciones sobre narcotráfico, corrupción y violencia corresponden a las acusaciones de los fiscales y todavía deben ser probadas en juicio.

Según el escrito, dos de los tres cargos que enfrenta Flores activan bajo la legislación federal una presunción favorable a la detención preventiva y contemplan penas máximas de hasta cadena perpetua.

Los fiscales sostienen además que la evidencia contra Flores es «sólida» y anticipan que presentarán a varios testigos cooperantes que habrían participado o tenido conocimiento de actividades de narcotráfico y violencia atribuidas a ella, Maduro y otros integrantes de la presunta conspiración.

Entre las conductas que la Fiscalía atribuye a Flores están haber recibido sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico, obtener cocaína procedente de supuestas incautaciones y ordenar secuestros, golpizas y asesinatos contra personas que intentaban obstaculizar esas actividades.

Riesgo de fuga y para testigos

La defensa propuso que Flores permanezca bajo arresto domiciliario con vigilancia armada las 24 horas, monitoreo por GPS, llamadas intervenidas, visitas restringidas y un custodio externo. Para los fiscales, esas condiciones revelan precisamente otro elemento de riesgo: Flores «aparentemente tiene acceso a considerables recursos financieros» para pagar una residencia, seguridad privada y sistemas permanentes de vigilancia.

La Fiscalía también cuestionó que su vínculo con Maduro reduzca el riesgo de fuga. La defensa alegó que su «única conexión actual y verdaderamente significativa con Estados Unidos» es su esposo y que desea acompañarlo durante el proceso, pero los fiscales sostienen que las propias restricciones propuestas impedirían una «presencia constante» junto a él.

La Fiscalía argumenta igualmente que una eventual excarcelación podría permitir que Flores se comunique con presuntos coconspiradores que permanecen en Venezuela. «Si se le concediera la libertad provisional, la acusada representaría un peligro mayor no solo para Estados Unidos, sino también para Venezuela», sostiene el documento.

Los fiscales alegan que podría intentar dirigir acciones de intimidación contra testigos o víctimas ubicados en Venezuela o en otros países. Parte de los supuestos integrantes de la conspiración, agrega el escrito, continúa en libertad y tendría capacidad para ejercer violencia o presión sobre testigos.

La discusión médica

La defensa también fundamentó su petición en la condición cardíaca de Flores y señaló que pudo haber sufrido un infarto leve en julio, por lo que necesitaría procedimientos invasivos y una recuperación fuera del centro de detención.

La Fiscalía respondió que Flores ha recibido «una atención excelente» y que el Buró Federal de Prisiones puede atender su condición y cumplir cualquier régimen de recuperación indicado por los especialistas.

Los fiscales entregaron al tribunal informes médicos actualizados hasta el 21 de septiembre bajo sello para proteger la privacidad de Flores.

La defensa tiene hasta el 30 de septiembre para responder al escrito de la Fiscalía. El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó para el 8 de octubre una audiencia sobre la solicitud de libertad provisional.

Publicidad

El proceso contra Maduro y Flores continúa en fase previa al juicio, cuyo inicio está programado para el 1 de junio de 2027.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com