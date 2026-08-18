Nuevo sismo de 4,0 en La Guaira, Venezuela: Funvisis

Una bandera de Venezuela frente a un edificio colapsado en La Guaira. Foto: Agencia EFE

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Un sismo de magnitud 4,0 sacudió este martes, 18 de agosto, el estado de La Guaira en Venezuela, epicentro del desastre por el doble terremoto del pasado 24 de junio que ha generado una grave crisis humanitaria en el norte del país.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el epicentro estuvo ubicado al noroeste de La Guaira, con una profundidad de10 kilómetros. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, manifestó que el “Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente”.

Venezuela registra 6.438 muertes por los dos terremotos de junio mientras continúa la búsqueda de cadáveres entre los escombros y la detonación de edificios afectados, según el balance semanal publicado por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.

Las autoridades reportaron 137 muertes más con respecto a los 6.301 fallecidos del registro anterior.

Tras casi dos meses después de la tragedia, voluntarios y familiares se mantienen en la búsqueda de cuerpos entre los escombros.

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Los cadáveres aún no recuperados figuran como desaparecidos, pero hasta la fecha el Gobierno no ha publicado una cifra de personas sin localizar.

De acuerdo con el balance, de las casi 60.000 viviendas afectadas por los temblores, unas 24.429 se encuentran inhabitables.

En tanto, miles de damnificados viven en campamentos temporales, muchos en condiciones precarias.

Torrenciales lluvias registradas en la madrugada del domingo destruyeron las carpas ocupadas por los damnificados en algunos de estos campamentos en Caracas.

El gobierno interino de Rodríguez prometió viviendas para los damnificados. Hasta ahora registran 335 hogares entregados, de las 4.000 que prometen para el fin de año.

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