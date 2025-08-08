Buques de EE. UU. zarparon hacia Venezuela, pero a buscar petróleo

Tres buques petróleos zarpan a Venezuela; Mediterranean Voyager, Canopus Voyager y el Sea Jaguar. Foto: Pixino

Tres buques de la petrolera Chevron se están utilizando para transportar petróleo crudo de Venezuela a Estados Unidos. Este jueves 7 de agosto emprendieron su viaje al país sudamericano tras una nueva licencia otorgada por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

Según Reuters, el departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó, a finales de julio, el retorno de las operaciones energéticas en el país, así como exportar su crudo y efectuar transacciones con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) bajo una licencia limitada que impide cualquier pago directo al gobierno venezolano.

Esto es anunciado justo cuando Estados Unidos elevó la recompensa para la detención del líder chavista, Nicolás Maduro, a US$50 millones y justo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara que EE. UU. podría intervenir militarmente en Venezuela.

Según Rubio, la reciente designación del Cartel de los Soles como un grupo terrorista le permitirá a Estados Unidos interferir con mecanismos de inteligencia y fuerza militar contra Nicolás Maduro.

Sin embargo, por ahora los únicos buques que entrarán al país son los petroleros. El Mediterranean Voyager y el Canopus Voyager, fletados por Chevron, se aproximaron el 7 de agosto a la isla de Aruba y el Sea Jaguar navega a Venezuela desde Europa, según Reuters.

“Este mes, parece que una cantidad limitada de petróleo comenzará a fluir hacia Estados Unidos desde las operaciones en Venezuela en las que tenemos interés, de acuerdo con la política de sanciones de Estados Unidos”, aseguró Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron en una llamada con sus analistas.

La recaudación parcial del flujo del petróleo busca no solo abastecer el mercado petrolero de Estados Unidos, sino también, en palabras de Wirth, “ayudará a saldar parte de la deuda que tenemos” con Venezuela.

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, en Caracas, aseguró para Infobae que la llegada de estos buques son un avance pese a las “sanciones criminales” de Estados Unidos.

“El motor de hidrocarburos avanza gracias al compromiso de nuestra industria, el esfuerzo de los trabajadores y las alianzas estratégicas con países que quieren invertir en Venezuela, todo bajo la clara y firme visión del presidente Nicolás Maduro Moros”, expresó Rodríguez para Infobae.

La industria petrolera en Venezuela en enero de este año sobrepasó el millón de barriles diarios (bpd), llegando a 1.031.000 bpd, y para junio la producción creció un 3,6 %, alcanzando los 1.069.000 bpd. El régimen de Maduro ha asegurado que es una industria que se mantiene pese a los bloqueos de EE.UU.

“La reanudación medida de las exportaciones de petróleo venezolano por parte de Chevron representa un equilibrio calculado entre garantizar las necesidades energéticas de EE.UU. y mantener la presión política sobre el régimen de Nicolás Maduro”, asegura la firma de análisis financiero Alvest para AInvest.

