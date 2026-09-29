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Trump llevó oro venezolano a EE. UU., pero las refinerías no quieren tocarlo

El gobierno estadounidense está negociando acuerdos en una industria notoriamente corrupta en Venezuela, incluido uno con una empresa que Estados Unidos considera una amenaza para la seguridad.

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Anatoly Kurmanaev, Tyler Pager y Rebecca R. Ruiz | The New York Times
28 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
Mineros de oro trabajando en El Callao, Venezuela. Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
Mineros de oro trabajando en El Callao, Venezuela. / Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
Foto: Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times

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A principios de marzo, mientras el presidente Donald Trump disfrutaba del éxito de una intervención militar en Venezuela, se reunió con el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, en el Ala Oeste para una celebración privada. También asistió un empresario, que llevó una pila de oro.

El presidente vio con aprobación los 10 lingotes de oro venezolano apilados en la Sala Roosevelt, frente al Despacho Oval, según recordaron funcionarios de la Casa Blanca. Los asesores tomaron fotos y bromeaban sobre quedarse con el oro.

En su momento,…

Por Anatoly Kurmanaev, Tyler Pager y Rebecca R. Ruiz | The New York Times

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Comentarios
  • javier(96673)Hace 9 minutos
    Trump, sin ningún escrúpulo.
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