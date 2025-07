Inicia el pago del bono contra la guerra económica en Venezuela de julio 2025

Con un monto de 13.800,00 bolívares inicia la entrega de este nuevo bono. Conozca todo lo relacionado. Foto: EFE - RAYNER PENA R

El canal oficial de Telegram de Patria Digital anunció el inicio del pago del Bono Contra la Guerra Económica, correspondiente al mes de julio, el cual es entregado por el Gobierno venezolano. Este bono, que se deposita a través de la Plataforma Patria, está destinado exclusivamente a los trabajadores activos de la administración pública. Por lo tanto, a continuación, le contaremos todo lo que debe saber sobre este bono.

¿Cuánto es el bono de guerra en julio?

Para el 15 de julio de 2025, el monto del bono contra la guerra económica es de 13.800,00 bolívares, lo que equivale a 118,28 dólares, según la tasa de cambio al día de hoy

Este bono es uno de los pagos complementarios que el Gobierno Nacional ha mantenido durante varios años como parte del apoyo ante la crisis económica y la inflación.

¿Para quién es el bono contra la guerra económica?

El bono contra la guerra económica de julio 2025 está dirigido a:

Trabajadores activos de la administración pública nacional.

Funcionarios adscritos a instituciones del Estado, ministerios, entes descentralizados y empresas públicas.

No se menciona en este anuncio si también aplica para jubilados o trabajadores del sector educativo, quienes en ocasiones anteriores han sido incluidos en anuncios posteriores.

¿Cómo recibir el bono de Guerra Económica 2025?

Para verificar si el bono fue depositado en el monedero digital, los pasos que debe seguir son:

Ingresar al sitio web de Patria

Iniciar sesión con cédula, número de teléfono y contraseña.

Dirigirse a la sección Monedero y luego a Últimos movimientos. Allí debe aparecer reflejado el pago.

Se recomienda también revisar los mensajes de texto enviados desde el número corto 3532, el cual notifica la entrega del bono.

Si el bono no aparece reflejado en el sistema Patria, el canal oficial recomienda:

Verificar que tenga actualizado su perfil y datos laborales en la plataforma. Asegurarse de haber iniciado sesión recientemente, ya que la actividad del usuario puede influir en la asignación automatizada, y no intentar acceder desde sitios o aplicaciones no oficiales.

